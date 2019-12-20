Новости

В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 11:11
В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда" 11:09
Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь 11:08
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов 11:07
Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года 11:04
Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года 11:03
В Якутии на Полюсе холода открылась школа 11:02
Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси 11:00
Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение 11:00
Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием 11:00
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 11:00
В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа 10:59
Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 10:53
В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки 10:45
В Благовещенске предложили создать игорную зону 10:40
В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики 10:37
Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей 10:35
В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель 10:33
Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе 10:26
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:10
Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет 10:08
В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 11:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В столице Поморья начался чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежи до 21 года. За победу сразятся сборные команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана.

Ледовые битвы будут проходить с 20 по 22 декабря на стадионе "Труд". Как сообщило региональное агентство по спорту, вход для болельщиков на все игры будет бесплатным. В первый день чемпионата пройдут четыре матча. После официальной церемонии открытия на лед выйдут принципиальные соперники - российские и шведские хоккеисты. Один из самых ожидаемых матчей начнется в 19.15. Игры полуфинала пройдут 21 декабря, матч за третье место и финал - 22-го.

В российскую молодежную сборную под руководством главного тренера Эдуарда Трифонова вошли шестнадцать хоккеистов из девяти отечественных клубов - "Водник", "Енисей", "Кузбасс", "Родина", "Сибсельмаш", "Старт", "Байкал-Энергия", "СКА-Нефтяник" и "СКА-Свердловск".

Фото: Фото предствило Минспорта РК
Паралимпиец из Коми принес России золотую медаль в лыжных гонках

- У России очень сильные позиции, - оценил главный тренер молодежной команды Швеции Пьерре Роос. - Я люблю смотреть игры российской суперлиги, здесь много отличных игроков, а на стадионах прекрасные болельщики.

По словам Эдуарда Трифонова, на чемпионате себя покажет новое поколение российского хоккея с мячом, которое уже скоро придет на смену игрокам первой сборной страны. Главный тренер команды делает ставку на "русскую скорость" и комбинационную игру.

- В течение трех дней Архангельск будет столицей мирового молодежного бенди, - отметил губернатор Поморья Игорь Орлов. - Мы очень рады, что Международная федерация хоккея с мячом по достоинству оценила богатейший опыт Архангельска в проведении международных соревнований, и в этом хоккейном сезоне доверила нам проведение двух первенств мира: среди молодежных команд и младших юношей.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей до 15 лет пройдет в столице Поморья 27-29 марта 2020-го. В марте уходящего года Архангельск принимал первенство мира по бенди среди хоккеистов младше 17 лет. Его победителем стала сборная России, одержавшая победу в финальном матче со Швецией.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России