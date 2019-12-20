В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом

В столице Поморья начался чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежи до 21 года. За победу сразятся сборные команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана.

Ледовые битвы будут проходить с 20 по 22 декабря на стадионе "Труд". Как сообщило региональное агентство по спорту, вход для болельщиков на все игры будет бесплатным. В первый день чемпионата пройдут четыре матча. После официальной церемонии открытия на лед выйдут принципиальные соперники - российские и шведские хоккеисты. Один из самых ожидаемых матчей начнется в 19.15. Игры полуфинала пройдут 21 декабря, матч за третье место и финал - 22-го.

В российскую молодежную сборную под руководством главного тренера Эдуарда Трифонова вошли шестнадцать хоккеистов из девяти отечественных клубов - "Водник", "Енисей", "Кузбасс", "Родина", "Сибсельмаш", "Старт", "Байкал-Энергия", "СКА-Нефтяник" и "СКА-Свердловск".

- У России очень сильные позиции, - оценил главный тренер молодежной команды Швеции Пьерре Роос. - Я люблю смотреть игры российской суперлиги, здесь много отличных игроков, а на стадионах прекрасные болельщики.

По словам Эдуарда Трифонова, на чемпионате себя покажет новое поколение российского хоккея с мячом, которое уже скоро придет на смену игрокам первой сборной страны. Главный тренер команды делает ставку на "русскую скорость" и комбинационную игру.

- В течение трех дней Архангельск будет столицей мирового молодежного бенди, - отметил губернатор Поморья Игорь Орлов. - Мы очень рады, что Международная федерация хоккея с мячом по достоинству оценила богатейший опыт Архангельска в проведении международных соревнований, и в этом хоккейном сезоне доверила нам проведение двух первенств мира: среди молодежных команд и младших юношей.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей до 15 лет пройдет в столице Поморья 27-29 марта 2020-го. В марте уходящего года Архангельск принимал первенство мира по бенди среди хоккеистов младше 17 лет. Его победителем стала сборная России, одержавшая победу в финальном матче со Швецией.