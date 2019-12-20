В Ленинградской области разрешили бесплатно рубить елки к празднику

Жители Петербурга и Ленинградской области могут сами срубить себе елку к празднику. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Чтобы получить бесплатно елку, необходимо предварительно заключить специальный договор с лесничеством.

Самое главное, жителям необходимо определить, в каком лесничестве им удобнее произвести заготовку новогодней ели. При обращении в лесничество следует предъявить документ, удостоверяющий личность, заключить договор и выбрать дерево на лесном участке, указанном в договоре.

В администрации поясняют, что деревья для праздника предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки - по линейными объектам или обочинам дорог. Примечательно, что на одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до трех метров.

Как показывает опыт предыдущих лет, наибольшей популярностью для похода в лес за новогодней елкой пользуются лесничества, расположенные в близлежащих к Петербургу районах - Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском. Всего в Ленинградской области 19 лесничеств, адреса и телефоны каждого указаны на сайте. В прошлом году в регионе было заключено более 32 тысяч договоров на вырубку ели для Нового года.