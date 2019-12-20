Мурманский областной онкологический диспансер получил оборудование, которое ускорит постановку диагнозов примерно в два раза. Прежде исследования биологического материала, которые позволяли определить, какая именно опухоль возникла у пациента, занимали около четырех рабочих дней.

Как известно, для анализа берется кусочек новообразования, который затем нужно обработать и превратить в препарат для исследования. До сих пор эта обработка делалась вручную, как в XIX веке. Микроскопы были почти такие же, отмечает врач лабораторной диагностики онкодиспансера Александр Романчук. Например, обработка биоматериала проходит около десяти этапов с жестко регламентированными температурой и временем. Но при "ручном" исследовании очень легко было, скажем, пересушить ткани, поскольку образцы в буквальном смысле стояли на столах в банках. Для изучения с помощью микроскопа такой материал еще годился, а более сложные исследования не всегда получались.

- Новое оборудование решает эту проблему, - говорит Александр Романчук. - Все компьютеризировано: в аппарат помещаются образцы, затем закрывается крышка, и через двенадцать часов можно доставать обработанный материал.

Обработка включает в себя и такую операцию, как "нарезка" ткани. Речь идет об очень тонкой работе. Толщина препарата, в который превращается в ходе обработки ткань опухоли, составляет четыре-пять микрон (0,004-0,005 миллиметра). В идеале толщина слоя опухоли должна составлять одну клетку - только в этом случае клетки можно хорошо разглядеть. Предыдущее оборудование для такой "нарезки", поставленное в 1995 году, сильно износилось и уже не может нарезать материал так тонко.

Сейчас эта проблема решена. Осталось лишь освоить новое оборудование, которое позволяет сделать заключение по итогам исследования для хирургов уже через два дня

Улучшение коснется и здания областного онкологического диспансера - его ждет реконструкция. По предварительным данным, на эти цели будет выделено около 2,2 миллиарда рублей. Проект должен быть составлен до 30 сентября 2020 года.