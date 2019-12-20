В Петербурге рабочий погиб во время урагана

В Петербурге по время обрушившегося шторма на стройплощадке на улице Львовской погиб рабочий. Под ним обрушилась лестница, сообщил "РГ" источник в экстренных службах.

По предварительным данным, обрушение никак не было связано с ураганным ветром, который накануне пришел в Петербург. Причины ЧП выясняют правоохранительные органы.

В соцсетях также появилась информация, что при шторме двое прохожих получили травмы. В городском управлении МЧС опровергли эти сообщения.

Напомним, накануне ночью Петербург пережил сильнейший шторм. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. От наводнения город спасла дамба. Но из-за ветра в городе было повалено более 300 деревьев. Многие упали на машины, хотя, к слову, комитет по благоустройству за несколько часов до разгула стихии закрыл парки и скверы города и обратился к автомобилистам с просьбой убрать свои машины подальше от деревье.

Также не выдержали стихии дорожные знаки, остановочные павильоны, порывами ветра сорвало несколько крыш.