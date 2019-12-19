На Петербург обрушился шторм: снесены крыши, попадали елки

Петербург пережил сильнейший шторм. Порывы ветра ночью достигали 30 метров в секунду, уровень воды в Финском заливе превысил обычный на два метра. От наводнения город спасла дамба, ее створы были предусмотрительно закрыты.

Тем не менее, из-за сильнейших порывов ветра в городе падали остановочные павильоны, как, например, на улице Звездой.

На улицах и во дворах с корнем выдергивало деревья. Предвидя эту ситуацию еще накануне в Петербурге закрыли многие скверы и парки, а горожан попросили не парковаться во дворах. Но многие автолюбители не вняли совету, на их машины падали деревья. А еще ветер сносил крыши домов.

В историческом центре снесены строительные заборы.

А на Воскресенской набережной упала новогодняя елка.