В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма

В Петербурге закрылись створы комплекса защитных сооружений (КЗС). Уровень воды в Финском заливе поднялся настолько, что возникла реальная опасность наводнения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе КЗС, створы дамбы закрылись в 17.31. Это было плановое мероприятие. Еще с 11.00 18 декабря петербургская дамба была переведена в режим повышенной готовности, движение судов в районе Кронштадта было прекращено в 15.00.

Дамба в Петербурге играет не только роль защиты от наводнений. По ней проходит автомобильная дорога, соединяющая Северную столицу и Кронштадт. Закрытие затворов комплекса защитных сооружений никак не повлияло на работу магистрали.

Зато из-за непогоды в Петербурге закрывают сады и парки, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В городе объявлено штормовое предупреждение. В комитете по благоустройству отмечают, что сады и парки Петербурга откроются после прекращения шторма.