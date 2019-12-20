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20.12.2019 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вышли на борьбу с поваленными деревьями и торосами

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

В Северной столице штормовой ветер повалил сотни деревьев и нагнал на берега ледовые торосы. Власти приводят город в порядок, но для завершения работ потребуется еще почти неделя.

Как сообщает ТАСС, шторм с порывами до 30 метров в секунду, прошедший над Петербургом в ночь на 19 декабря, привел к повреждениям городской инфраструктуры. Так, управление информации ГУ МСЧ региона информирует, что в предыдущие двое суток специалистам ведомства пришлось более 300 раз выезжать на ликвидацию последствий стихии, которая повредила крыши домов и повалила множество дорожных знаков и рекламных конструкций.

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Особенно сильно пострадало садово-парковое хозяйство города. Начальник управления СПХ городского комитета по благоустройству Сергей Ляховненко рассказал, что больше всего деревьев - 102 единицы - было вырвано ветром в Красносельском районе. На втором месте по разрушениям зеленой зоны находится Петродворцовый район, здесь упало 52 дерева. Всего после бури Санкт-Петербург не досчитался 420 деревьев. Два из них обрушились на припаркованные автомобили в Московском районе города.

19 декабря работники садово-паркового хозяйства вычищали и рубили поваленные деревья весь световой день, но объем работ настолько обширен, что окончательную ликвидацию последствий разрушений планируют завершить только к 25 декабря. Более 200 человек и 76 единиц техники сформированы в 25 бригад, они уже вывезли большую часть поваленных деревьев, теперь же им предстоят работы в глубине парков, в районах, находящихся вдали от путей массового перемещения горожан.

Фото: iStock
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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что ветер со скоростью 25-26 метров в секунду отмечался в этом году над городом три раза. Своего пика нынешний циклон достиг к трем часам ночи 19 декабря. В результате воздействия стихии оказался подтопленным популярный у жителей Курортного района парк "Дубки" (Сестрорецк), являющийся объектом культурного наследия. Представитель администрации Курортного района Виктор Гудалин отметил, что нынешняя погодная аномалия, при которой в середине декабря воздух над Петербургом прогрелся до +7 градусов, привела к тому, что Финский залив не успел окончательно замерзнуть и волны прибили весь незакрепившийся лед к берегу в районе устья реки Малая Сестра. В результате там образовались ледовые торосы высотой до 4 метров. Разбор завалов продолжается до настоящего времени.

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