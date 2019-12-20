В Таллине поставят памятник Довлатову

В начале 2020 года в Таллине будет объявлен конкурс идей памятника писателю Сергею Довлатову. Власти города уже определились и с местом его установки, и с финансированием работ, и даже с датой открытия.

Довлатов прожил в столице Эстонии около трех лет, с 1972 по 1975 год. На доме, где он квартировал, в 2003-м была установлена памятная табличка и ей в пару - знаменитый рисунок Александра Флоренского, иллюстрировавшего трехтомник собрания сочинений Довлатова. Теперь в Таллине появится еще и памятник - что интересно, рядом с памятником Федору Достоевскому, в парке Канути, прилегающем к Центру русской культуры.

- Свое выступление в Союзе писателей Эстонии, где Довлатов должен был говорить на тему юмора, он начал с того, что самым смешным произведением считает рассказ Достоевского "Бобок", - поясняет экскурсовод Наталья Сааль. - Этот рассказ перекликается с одной из новелл в сборнике "Компромисс", написанном по воспоминаниям о работе в газете "Советская Эстония".

В здании самого центра, кстати, Довлатов мог бывать. В советское время здесь находился Клуб офицеров флота и на первом этаже располагался шикарный ресторан.

- Идея родилась достаточно давно, но все время оставалась на теоретическом уровне. Однако ровно год назад соответствующее решение было принято Таллинским городским собранием, и мне было очень приятно, что и оппозиционные фракции ее поддержали, - рассказал Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллина по вопросам образования, культуры, спорта и работы с молодежью. - Так что могу отметить, что "Компромисс" потребовался только один - Довлатову надо было его написать.

В 2019 году работу над воплощением решения перепоручили специальной комиссии. В ней приняли участие родственники писателя, которые сейчас живут в США, главной задачей было определить место. Выбор пал на парк у Центра русской культуры, потому что Довлатов прежде всего русский писатель. А еще потому, что парк Канути находится в центральной части города и новый памятник может стать еще одной важной точкой на разветвленных туристических маршрутах Таллина.

На увековечивание памяти писателя Довлатова планируется израсходовать до 300 тысяч евро.

Торжественная церемония открытия запланирована на 3 сентября 2021 года - в этот день Довлатову исполнилось бы 80 лет.