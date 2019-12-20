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20.12.2019 14:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выйти из сумрака

Нынешней зимой улицы Пскова темны, как никогда
Текст: Евгения Цинклер (Псков)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 288(8046)
Освещение Пскова никогда не было идеальным, но в этом году все совсем печально. Фонари гаснут один за другим, на улицах темно и страшно, утверждают жители города. Особенно обидно, что буквально этой осенью власти отчитались о масштабной модернизации уличного освещения.

- Хотела прогуляться пешком с работы. Не увидела дороги вообще. Ни одного фонаря не горит на улице Труда. Впереди меня пожилые дамы, вцепившись друг в друга, боятся упасть. Я прошла одну остановку и поехала на автобусе. Чего рисковать-то, - рассказывает жительница Пскова Наталья Папишина.

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- Да по всему Пскову жилые районы в темноте! Свет только из окон и от витрин магазинов. Уличное освещение практически уничтожено, - возмущается Вадим Строевский.

Подобными сообщениями переполнены псковские соцсети. Больше всего люди обеспокоены отсутствием света возле школ и на пешеходных переходах. Родители провожают и встречают детей с фонарями и невесело шутят, что это похоже на спортивное ориентирование, только без компаса и ночью.

А начиналась все оптимистично. В октябре псковские власти сообщили об "умном освещении", созданном в рамках большой модернизации. Энергетики спроектировали "цифрового двойника" городской системы освещения и заменили 10,5 тысячи обычных уличных фонарей на светодиодные. Утверждалось, что "умное освещение" способно на многое: подстраиваться под сезон, время суток и даже погоду, а главное - давать существенную экономию.

Теперь псковичи чувствуют себя обманутыми - очень уж велика пропасть между ожиданиями и реальностью.

- Разве большое количество заявок на ремонт не означает того, что изначально работы выполнены некачественно? Светодиодные фонари при нормальном качестве и правильном подключении должны служить очень долго, - говорит Александр Михайлов, который уже три месяца ждет, когда специалисты отреагируют на его заявку о перегоревших фонарях на Петровской улице.

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Но местные власти не связывают плохое освещение с прошедшей модернизацией. Из официального комментария, полученного редакцией, следует, что нынешние неприятности - результат стечения обстоятельств. Линии наружного освещения повреждают вандалы и разросшиеся деревья, кроме того, сети временно демонтированы там, где ведутся работы по реконструкции дорожного полотна с заменой коммуникаций, сообщает и. о. начальника областного управления информационной политики Федор Турыгин со ссылкой на администрацию Пскова.

На вопрос о том, что власти намерены предпринять для исправления ситуации, чиновники отвечают, но очень неконкретно: "Планируется выполнение работ по проектированию и строительству новых сетей наружного освещения на неосвещенных участках улиц". Радости от такого ответа жителям города мало. Во-первых, не названы сроки. Во-вторых, это касается только тех улиц, где фонарей вовсе нет. А их в Пскове не так и много - по данным администрации, не охвачено освещением восемь процентов территории города. Неполадки, возникающие на имеющихся фонарях, устраняются в рабочем режиме. Получается так себе.

Контакт

Единая дежурная диспетчерская служба Пскова: 055.

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