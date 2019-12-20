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20.12.2019 14:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наряд для моста

Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 288(8046)
Для нового Архангельского моста в Череповце разработают дизайн и схему архитектурно-художественной подсветки, которые власти Вологодской области пообещали согласовать с горожанами.

Идею светового убранства предложила жительница города на прямой линии с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Предполагается, что концепцию схемы представят специалисты на градостроительном совете региона в марте-апреле будущего года, а окончательный выбор сделают граждане.

Фото: Сергей Пименков / gorodche.ru
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Напомним, сооружение нового моста через Шексну началось в августе.

- На сегодняшний день одиннадцать из пятнадцати опор находятся в работе. На объекте трудятся четыреста человек, а в пиковый период мы рассчитываем привлечь до тысячи, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Николай Руссу. - Все запланированные до конца года работы идут по графику.

Что касается подсветки, то пока рассматривается три варианта ее устройства: динамическая, монохромная и комбинированная. Первый означает, что световой пейзаж моста будет многоцветным, а кроме того, сможет меняться в зависимости от продолжительности светового дня и выбранного режима - будничного или праздничного. Особенности двух других вариантов понятны из названия.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео

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