Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет

С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Ежегодно разведывательная деятельность у южных границ нарастает. В данном регионе в среднем за год дежурные силы ПВО обнаруживают около 250 разведывательных летательных аппаратов, рассказал генерал-майор.

В целом же в этом году военные РФ обнаружили более 78 тысяч различных воздушных объектов. На перехват самолетов-разведчиков стран НАТО российские истребители поднимались в воздух более 70 раз. В основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4В Global Hawk.