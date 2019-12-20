Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инвестиционным посланием. Глава региона кратко рассказал о ключевых экономических итогах уходящего года и поделился своим видением строительства "новой экономики" на Дону на ближайшие годы.

Ростовская область окончит 2019 год на положительной экономической ноте. Только за счет частных инвестиций в регионе удалось реализовать свыше 160 проектов на сумму около 30 миллиардов рублей, отметил глава региона. А еще 250 проектов (на 55 миллиардов) находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Несмотря на общее замедление российской экономики, валовой региональный продукт впервые перешагнет порог полтора триллиона рублей. Рост наблюдается во всех ключевых отраслях.

- За 11 месяцев индекс промышленного производства составил 102,5 процента, индекс сельхозпроизводства - 104,6, жилищноего строительства - 111,3 процента, - отметил губернатор. - В общественном питании рост на 3,3 процента, в торговле - на 1,8.

Один из катализаторов роста в 2020 году - включение донского региона в пилотный проект по созданию специальных экономических зон. Регион сможет предоставлять дополнительные преференции инвесторам. Одну из необходимых мер глава региона назвал, это снижение арендной платы за землю под крупные, наиболее значимые инвестпроекты. Также он поручил создать дополнительные преференции для донских территорий особого социально-экономического развития "Гуково", "Донецк" и "Зверево". Кстати, в них уже действуют налоговые и некоторые другие льготы, сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу, сопровождение областными властями создаваемых проектов (а по итогам прошлого послания они дополнены специальными льготными условиями при предоставлении "инженерных" субсидий).

Новация уходящего года - областной закон об инвестиционных налоговых вычетах. Теперь предприятия мясной и молочной переработки, а также все участники нацпроекта "Производительность труда" могут компенсировать до 100 процентов затрат на приобретение основных средств за счет налога на прибыль.

Кстати, Ростовская область попала в число 19 пилотных регионов по внедрению налога на профессиональный доход, так называемого налога для самозанятых. Их освободят от налоговой отчетности и до 2021 года - от применения кассовой техники, от обязанности платить взносы в фонды и так далее.

Большое внимание глава региона уделил развитию малого бизнеса. И поручил чиновникам разработать новый продукт для начинающих предпринимателей: льготные кредиты со ставкой один процент годовых и сроком займа до трех лет. Важное условие: эту льготу дадут только предпринимателям с приоритетными для региона видами деятельности - производством или ИТ-технологиями.

- Запрос общества на новое качество жизни требует и более высоких темпов экономического роста. Нам нужны новые факторы роста экономики, - подчеркнул глава региона. И напомнил, что с 1 февраля будут отменены более 20 тысяч устаревших, балластных норм, создающих лишнюю нагрузку на бизнес. Он поручил всем органам регионального надзора и контроля провести ревизию своих полномочий и обязательных требований к бизнесу, а также дать предложения по нормам, к которым должна быть применена "регуляторная гильотина".

Отдельно губернатор остановился на проблемах и ключевых задачах власти. Одна из них - повышение производительности в госсекторе на 30 процентов к 2024 году. Реформы начнут с себя. По словам Василия Голубева, в ближайшее время предстоит оптимизировать работу в аппарате правительства, а также в областных и муниципальных органах исполнительной власти.

- Аудит собственной деятельности, сокращение временных затрат на выполнение административных процессов и снижение скрытых потерь - это направления, по которым в первую очередь необходимо провести работу, - резюмировал Василий Голубев.

Кстати



На встрече губернатор отчитался о результатах выполнения предыдущего инвестпослания. Так, льготы по налогу на прибыль и имущество получили в итоге 50 крупных инвесторов на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Льготой по упрощенной системе налогообложения воспользовались более 15 тысяч хозяйствующих субъектов на 1,8 миллиарда рублей.