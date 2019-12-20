Студенчество - прекрасный период в жизни, и таким оно должно быть для всех без исключения. В Донском государственном техническом университете реализуется программа инклюзивного образования, которая предоставляет равные возможности всем студентам вне зависимости от состояния здоровья.

Инна Володина: Задача вуза — сделать так, чтобы еще в школе ребята понимали: у них есть реальная возможность получить высшее образование. Фото: Пресс-служба ДГТУ

О том, какие условия созданы для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в одном из крупнейших вузов юга, рассказывает начальник отдела инклюзивного образования ДГТУ, кандидат психологических наук Инна Володина.

У всех студентов свои особенности

Инна Сергеевна, какие шансы у молодых людей с инвалидностью получить высшее образование в ДГТУ?

Инна Володина: У ребят сегодня есть все, чтобы провести в нашем университете отличные студенческие годы и приобрести необходимые знания. Студенты с ОВЗ не так уж отличаются от остальных. На самом деле ограничение - условное понятие, каждый в чем-то ограничен.

В вузе мы имеем дело с теми, кто уже совершил осознанный выбор и стремится получить профессию. Многие приходят к нам с большим багажом достижений и солидным опытом преодоления различных трудностей. Разумеется, студенты с проблемами, связанными со здоровьем, сталкиваются с рядом сложностей при погружении в образовательный процесс. Это сложности разного рода. Прежде всего, социально-психологические. Часто дети воспитываются в условиях, когда они становятся центром внимания для разных специалистов и, естественно, родителей.

В вузе они попадают в другие условия, здесь необходимо быть самостоятельными, ставить цели, адаптироваться. Многие теряются, впрочем, как и обычные студенты. Наша задача - помочь им сориентироваться, наметить реализуемые планы, например, в направлении подготовки, а также научить решать вопросы, связанные с адаптацией в группе. Человек, проходивший обучение в специализированной школе или находившийся на домашнем обучении, поступив в университет, ожидает, что и тут ему все будут помогать. Чаще всего так и бывает, но, если этого не происходит, с таким опытом надо научиться справляться.

Не стоит питать иллюзий - существуют проблемы и с самим процессом обучения. У нас есть студенты с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями. Без специальных условий и технических средств они не смогут полноценно получать знания: не расслышат лекцию, не рассмотрят презентацию. Здесь можно говорить о нескольких уровнях работы. Во-первых, это создание доступной среды, необходимого оборудования и всего, что учитывает физические и психологические сложности студентов с инвалидностью. Во многих аудиториях есть места, которые предназначены для студентов с проблемами слуха и зрения, а также столы, необходимые для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Студенты с ОВЗ являются объектом усиленного внимания к успеваемости и пропускам. Эти проблемы актуальны для всех, но здесь могут быть специфические причины, и мы это также контролируем.

Даже если это нужно только одному

А как начиналась работа с такими студентами в ДГТУ?

Инна Володина: В 2007 году на направление "Социальная работа" к нам пришли два слабослышащих студента. Несмотря на то что их было всего двое, заведующая кафедрой, профессор Наталья Ивановна Басина обратилась к ректору университета Бесариону Чохоевичу Месхи с просьбой выделить ставку сурдопереводчика. Он ответил, что возьмет сурдопереводчика, даже если в этом будет нуждаться только один человек. Такова позиция ректора и всего университета, и это очень современный подход. У нас каждый студент имеет возможность подойти к ректору и обсудить возникшие у него вопросы, в том числе самый деликатный - направление подготовки, которое ему следует выбрать. Все задачи будут решены не в директивном, а в консультационном ключе.

Сегодня у нас обучаются 134 студента с инвалидностью. Много это или мало? ДГТУ - огромный вуз, и это меньше одного процента от числа всех студентов. Думаю, что выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, которые могли бы у нас учиться, значительно больше. И мы готовы принять таких студентов, сделать для них все, что в наших силах. Задача вуза - сделать так, чтобы еще в школе эти ребята понимали: у них есть реальная возможность получить высшее образование.

В ДГТУ порядка 15 направлений, по которым проходят обучение студенты с инвалидностью. Это и технические и гуманитарные специальности. Ограничения есть, но возможности, которые можно реализовать в вузе, действительно большие.

Инклюзия всем на пользу

А как трудоустраиваются студенты с ОВЗ?

Инна Володина: Мы отслеживаем процесс трудоустройства и адаптации на протяжении трех лет. По нашим наблюдениям, 45 - 50 процентов находят работу, многие поступают в магистратуру. Безусловно, здесь есть зона роста для всех вузов. Выход, я думаю, в точечном взаимодействии со службой занятости и непосредственно с работодателями. Для них это тоже всякий раз новый опыт.

Необходимо еще во время учебы давать возможность студенту проявить себя и зарекомендовать как полезного сотрудника. Недавно мы делали для налоговой службы сайт для детей. Учащийся с инвалидностью занимался наполнением контента для него и удивил всех своими техническими решениями и чувством юмора. Понятно было, насколько он ценный член команды. А сейчас очень интересный проект реализуется студентами кафедры "Дизайн" и "Архитектура". К ним обратились из министерства общего и профессионального образования с предложением создать новое пространство в коррекционных школах области. За короткое время студенты создали дизайн-проекты, многие из которых уже реализованы. Они получили огромный опыт и показали свои способности. Задача вуза в том, чтобы создавать такие прецеденты.

В ДГТУ ведется большая работа с родителями детей с ограниченными возможностями. Недавно прошел пятый фестиваль мастер-классов: логопедов, психологов, дефектологов и других специалистов. На мастер-классах родители начинают понимать, что такое качественная работа специалиста и какие технологии сегодня есть в его арсенале. В феврале мы будем проводить конференцию, в которой примут участие именитые логопеды.

Необходимо акцентировать внимание не только на студентах, но и на детях, которые придут в вуз с большей вероятностью, если мы будем прикладывать к этому усилия.

В чем состоит взаимная польза инклюзии?

Инна Володина: Мы все действительно остаемся в выигрыше. Даже не в гуманизме дело, этот плюс зачастую трудно ощутить и оценить. Если педагог знает, как преподнести материал студентам, плохо усваивающим информацию на слух, то объяснить материал людям, у которых таких проблем нет, он сможет тем более. Приемы, позволяющие включить в работу учащихся со сложностями мотивации, пригодятся и остальным.

Да, инклюзия - это непросто и дорого, это тонко настраиваемый процесс, который требует перестройки многих служб вуза и функционала сотрудников. Но взаимная выгода тут бесспорна. Инклюзия меняет всю систему, в первую очередь, в плане понимания и принятия человеческого разнообразия. Лишь на первом этапе это идеология, но это еще и вопрос технологий. Мы изменяем систему на уровне архитектуры и технологий, расширяя не только педагогический репертуар, но и представление о мире и о своем месте в нем. Возможно, выгода не столь ощутима, здесь сложно все подсчитать и подвести баланс, но отрицать, что приобретения взаимны, невозможно.

На правах рекламы 16+Лицензия № 2245 от 27.06.2016 г.