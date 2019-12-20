На Кубани по подозрению во взятке арестован начальник колонии

В Усть-Лабинском районе Кубани арестован начальник исправительной колонии № 6 УФСИН РФ по краю и заведующий отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) района, которые подозреваются в получении и даче взятки за сокрытие причин гибели заключенного ИК. Об этом "РГ" сообщил источник в экстренных службах региона.

В пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю подтвердили, что против начальника исправительной колонии и его заместителя, а также заведующего отделением Бюро СМЭ возбуждены уголовные дела о взяточничестве.

- Установлено, что 14 ноября 2019 года в исправительной колонии, расположенной в Усть-Лабинском районе края, скончался осужденный мужчина, отбывавший там наказание, - рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СК. - В отделении бюро СМЭ была проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. По ее результатам выдано свидетельство о смерти, в котором отражено, что смерть осужденного наступила от токсического действия.

Далее в правоохранительном ведомстве пояснили, что заместитель начальника исправительной колонии, узнав о причине смерти осужденного, обратился за разъяснением к заведующему районного отделения Бюро СМЭ. Судебно-медицинский эксперт ответил, что "обнаружил на теле мужчины следы инъекций" и о необходимости сделать "химическую судебную экспертизу крови". При этом врач "предложил оказать содействие" и направить на исследование "другую кровь - без следов наркотических средств". Но за это медик потребовал передать ему 50 тысяч рублей.

О требованиях эксперта СМЭ сотрудник колонии сообщил своему руководителю. После этого "начальник исправительной колонии и его заместитель решили передать заведующему отделения взятку". 29 ноября 2019 года сотрудники исправительной колонии встретились с врачом и передали медику 50 тысяч рублей, однако все участники этой комбинации тут же были задержаны оперативниками ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Известно, что на время расследования суд арестовал начальника колонии №6 и заведующего бюро СМЭ. Они содержатся в СИЗО.