На Кубани троих полицейских задержали при получении взятки

В кубанском городе Тимашевске сотрудники ФСБ задержали троих следователей полиции при получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в правоохранительных органах края.

Спецоперация проводилась в центральной части города. По предварительным данным, деньги передавал местный житель за то, чтобы избежать ответственности за уголовное дело.

- По данному факту назначена служебная проверка. Готовятся материалы об отстранении сотрудников от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.