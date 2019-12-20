Недавно в Сочи состоялся VI Международный туристский форум SIFT, который является главной деловой площадкой для обсуждения вопросов внутреннего и въездного туризма в России. Сегодня Сочи как курорт продвигается не только на российской, но и на международной арене.

Светлана Ермилова: Сегодня требуется не просто, как говорится, "продать отель", а сделать так, чтобы люди приезжали сюда вновь и вновь. Фото: Пресс-служба Гранд отеля "Жемчужина"

В связи с тем, что по поручению президента с 2021 года будет введен режим электронной визы в нашу страну, в Сочи ожидают увеличение потока гостей из-за рубежа. Туризм в южной столице формируют профессионалы высокого уровня. Одним из таких специалистов является гендиректор Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова, которую мы попросили рассказать о своей работе.

Светлана Анатольевна, недавно "Жемчужина" стала победителем народной премии в сфере гостеприимства "Золотой Прометей - 2019" в номинации лучший семейный отель. Что для вас значит эта награда?

Светлана Ермилова: Безусловно, для нас важно получить премию именно в этой номинации. Вся команда отеля многое сделала, чтобы заслужить подобный почетный титул. Но на этом останавливаться не собираемся и стараемся сделать отель еще более комфортабельным для семей с детьми. У нас очень сильная анимационная команда, в летнее время открыта отдельная игровая зона, где ребята разных возрастов найдут развлечения на любой вкус. Работает детский бассейн, в котором под руководством опытного тренера можно научиться плавать. В ближайших планах - открытие еще одной детской комнаты. Имеются и дополнительные услуги: на базе отеля действует детский центр, в котором работают развлекательные, спортивные и интеллектуальные секции. С ребятами занимаются профессиональные педагоги.

Коллеги хорошо знают вас как опытного эксперта в сфере индустрии отдыха и преданного своей работе человека. Сколько времени уделяете ей?

Светлана Ермилова: Обычно встаю по будильнику в 6.40, а в 9.00 уже в офисе. Хотя могу прийти в отель в шесть утра, а уйти ближе к полуночи. При этом могу появиться в любом месте и в то время, когда сотрудники "Жемчужины" не ожидают со мной встретиться. Иногда посмотрю на шагомер в телефоне: ого, сегодня почти 15 тысяч!..

Работаю в сфере туризма с 2000 года. Начинала в сети отелей ALDEMAR и Grecotel в Греции, была начальником службы приема и размещения в санаторно-курортном объединении "Кавказская Ривьера" и гостинице "Москва", здесь же являлась директором по маркетингу. С 2008 года занимала должность коммерческого директора "Маринс парк отеля" Сочи. А в Гранд отеле "Жемчужина" - уже более шести лет, прошла путь от коммерческого до генерального директора.

Являюсь членом экспертно-консультативного совета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, вхожу в Общественный совет по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры при Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Кроме того, состою в союзе "Торгово-промышленная палата Сочи" и вхожу в правление Российской гостиничной ассоциации.

"Жемчужина" стала лидером по курортному сбору среди предприятий туризма на Кубани. На какие показатели удалось выйти?

Светлана Ермилова: Мы одними из первых поддержали инициативу взимать курортный сбор. С момента начала эксперимента в Краснодарском крае "Жемчужина" перечислила в бюджет более трех миллионов рублей.

"Жемчужина" - крупное предприятие. Ежегодная проходимость отеля - более 80 тысяч человек, курортный сбор со всех взимаем по закону. Мы видим, что средства потрачены эффективно, город преображается, становится более комфортным для сочинцев и гостей курорта.

Решение о том, на что направить средства от курортного сбора, принимают местные жители и власти. А на что бы вы потратили эти деньги?

Светлана Ермилова: В качестве члена Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры при Министер- стве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края я могу напрямую влиять на это.

Нам предлагают много проектов, некоторые приходится отклонять. Хотелось бы потратить средства на привлечение туристов, появление новых достопримечательностей, скульптур и фонтанов, рядом с которыми люди захотят сделать фото. Можно применить зарубежный опыт и сделать что-то знаковое для Сочи. Ведь к нашему курорту в последнее время приковано особое внимание.

С начала эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани "Жемчужина" перечислила в бюджет более трех миллионов рублей

"Жемчужина" - место притяжения звездных гостей. А как они реагируют на курортный сбор?

Светлана Ермилова: Курортный сбор - это стандартная международная практика. Звезды ведь часто путешествуют, поэтому спокойно относятся к этой процедуре.

В прошлом году Гранд отель "Жемчужина" отметил 45-летие. Еще вы поздравили трехмиллионного гостя, вручив ему сертификат на проживание. Чем собираетесь удивлять своих постояльцев и когда ждать четырехмиллионного посетителя?

Светлана Ермилова: Празднование юбилея дало старт новому масштабному мероприятию: появился музыкальный фестиваль "Бархатный сезон". В этом году уже на второй фестиваль теплых песен 50 процентов зрителей приехали снова. Это важно для отеля. Особенность фестиваля в том, что здесь можно пообщаться со звездами в неформальной обстановке. Все размещаются в одном месте: и гости, и артисты. На сцене выступают "золотые голоса" 80-х и 90-х. За два года на сцене побывали такие любимые многими исполнители, как группа "На-На", Татьяна Буланова, Маша Распутина, Александр Буйнов, Игорь Корнелюк, Тамара Гвердцители, Владимир Кузьмин, Валентина Легкоступова, ВИА "Песняры", Катя Лель, группа "Отпетые мошенники" и многие другие.

С каждым годом фестиваль "Бархатный сезон" будет становиться все масштабнее и гостям скучать не придется!

Ключевой вопрос



Понятно, высокая собираемость курортного сбора - прежде всего заслуга руководства отеля. А как удалось добиться такой высокой заполняемости?

Светлана Ермилова: Что касается курортного сбора, то тут следует отметить профессионализм наших сотрудников, они грамотно объясняют гостям его необходимость.

Когда я пришла в "Жемчужину", средняя загрузка была 24 процента - сейчас она составляет более 68. В этом бизнесе прирост в один-два процента - уже хорошо, а здесь - увеличение фактически втрое. Разумеется, за этим стоит колоссальный труд, правильно выстроенный маркетинг, современный сайт, подбор специалистов, грамотное проведение переговоров. Команда специалистов по продажам поменялась на сто процентов. Ведь сегодня требуется не просто, как говорится, "продать отель", а сделать так, чтобы люди приезжали сюда вновь и вновь.

Межсезонья у нас практически не бывает. В январские праздники - почти 100-процентная загрузка, потом две недели КВН - это 80-90 процентов загрузки. Дальше - максимум двухнедельный небольшой спад: чтобы привести отель в порядок и встретить уже фестиваль Юрия Башмета. На 23 февраля - 1200 гостей, на 8 Марта - 1850, это 85 процентов загрузки. То, что россияне любят Сочи и выбирают "Жемчужину", - это факт.

С нами долгие годы остаются фестиваль "Кинотавр", форум "Центр по безопасности аттракционов", слет экономических вузов. Именно наш отель стал теперь местом проведения и международных шахматных турниров. Все участники этих мероприятий считают "Жемчужину" не просто отелем, но и местом, куда всегда хочется возвращаться. Настоящим родным домом "Жемчужина" стала и для делегатов международного детского фестиваля "Кинотаврик". Для некоторых его участников (детей-сирот и ребятишек, оставшихся без попечения родителей) на безвозмездной основе организуем проживание и питание. Считаю, что любой бизнес должен быть социально ответственным.