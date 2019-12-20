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20.12.2019 12:20
Проект: В регионах

Стандарт - европейский

В Анапе появится чудо-курорт
Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 288(8046)
С нового года четыре анапских отеля войдут в состав нового курорта Miracleon, строящегося в Витязево. С 1 января 2020 года к названиям Beton Brut, MoreLeto, Fioleto, Дача Del Sol добавится окончание in Miracleon.
Город Mira будет открыт для всех туристов, которые посещают Анапу. Фото: Пресс-служба Miracleon Город Mira будет открыт для всех туристов, которые посещают Анапу. Фото: Пресс-служба Miracleon
Город Mira будет открыт для всех туристов, которые посещают Анапу. Фото: Пресс-служба Miracleon

Это станет первым шагом в реализации крупного проекта, завершение которого призвано изменить представление об отдыхе на побережье Черного моря.

- Мы решили знакомить туристов с новым местом отдыха Краснодарского края, не дожидаясь полного открытия курорта Miracleon, - рассказывает инвестор Валерий Димоев. - Поэтому вводим его европейские стандарты качества в уже существующие отели Анапы, которые работают по системе "все включено". В состав Miracleon войдет и детский лагерь "Жемчужина России".

Идея инвестора - объединить отели разного формата в туристический кластер европейского уровня с единой инфраструктурой.

- Miracleon, по сути, - это маленький курортный город, где есть своя столица Mira, достопримечательности, торговые галереи и места развлечений, - говорит Валерий Димоев. - Площадь курорта составит 500 тысяч квадратных метров, на территории будет находиться больше 25 гостиниц с номерным фондом 3250 номеров. Он должен обеспечить 5000 рабочих мест и привлечь в Анапу новый поток туристов.

Miracleon займет территорию Витязево от морской линии до отеля Beton Brut. Это пространство планируется переделать и встроить в концепцию нового курорта, который, по задумке инвестора, объединит города Европы и соберет в одном месте все лучшее от мировых культур и курортов. Кстати, его название состоит из двух слов: английского miracle (что переводится как "чудо") и Ираклион - имя древнего греческого города. Название оправдано еще и тем, что когда-то здесь жили понтийские греки.

Номерной фонд курорта Miracleon составит 3250 номеров

Хорошо известный туристам четырехзвездочный отель Beton Brut станет флагманом для новых отелей будущего курорта. В этом году в краевом конкурсе "Курортный Олимп" он занял второе место в номинации, как лучшее средство размещения предоставляющее услуги по системе "все включено".

С экономической точки зрения создавать единую инфраструктуру для нескольких отелей гораздо выгоднее, чем строить соответствующую инфраструктуру для качественного отдыха на территории каждого отеля. Сейчас возводится пятизвездочный отель семейного формата Great Eigth, через два года начнется строительство еще одного - FЮNF.

Параллельно в 2020 году начнется возведение сердца курорта Miracleon - города Mira. Здесь появятся 8 отдельных отелей городского типа, каждый из которых будет в стиле определенной европейской страны. Город Mira смогут посетить все туристы Анапы, а не только постояльцы отелей.

- Задача - вывести российские курорты на европейский уровень, - отмечает инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев. - Имея высокий потенциал, пока мы проигрываем той же Турции в сервисе. Если же начнем создавать комфортабельные курорты, а не отдельные гостиницы, то есть все шансы оставить поток российских туристов в стране, - отмечает Валерий Димоев. - Они смогут отдыхать по-европейски, пробовать кухню разных стран, не тратя время и силы на получение виз и не сталкиваясь с языковым барьером.

По словам инвестора, он не ставит перед собой задачи получить сразу полную загрузку курорта, а делает акцент на качестве бренда. Но уже сейчас заполняемость отелей данной сети по сравнению с 2018 годом увеличилась на 20 процентов.

Кстати

По данным администрации Краснодарского края, в 2019 году на курортах Кубани отдохнуло почти 16,3 миллиона туристов. При этом больше четверти всех туристов Кубани посетило именно Анапу. В 2019-м в Анапе побывало 4,6 миллиона гостей.

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