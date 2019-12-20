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20.12.2019 12:43
Проект: В регионах

В Краснодаре построят новый аэропорт

Текст: Виктор Ковалев (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 288(8046)
В Краснодаре продолжается реализация проекта строительства нового терминала аэропорта. Он станет ключевым объектом мультимодального транспортного хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автомобильный транспорт. Новый аэропорт сможет обслуживать не менее 6,5 миллиона пассажиров в год.
Новый аэропорт в столице Кубани сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год. Фото: Олег Сергеев Новый аэропорт в столице Кубани сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год. Фото: Олег Сергеев
Новый аэропорт в столице Кубани сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год. Фото: Олег Сергеев

В декабре запущена процедура отбора подрядчика для проектирования нового терминала Международного аэропорта Краснодар. Планируется, что в первом квартале 2020 года заявка будет опубликована на торговой площадке. Подрядчик определится в сроки, установленные законодательством.

По словам управляющего директора Международного аэропорта Краснодар Дмитрия Кириченко, площадь нового аэровокзала составит около 70 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано десятью телетрапами. Пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза и достигнет 2600 пассажиров в час, а благодаря развитой инфраструктуре станет возможным обслуживание до 30 взлетно-посадочных операций в час.

Планируемая сумма инвестиций Международного аэропорта Краснодар составит около 15 миллиардов рублей

Новый терминал Международного аэропорта Краснодар рассчитан на работу с пассажирами, багажом и воздушными судами как внутренних, так и международных линий. Кроме этого, в нем будет создана отдельная зона для облуживания пассажиров стран Таможенного союза и трансфертных пассажиров.
В проекте также учитывается прогноз роста грузо­потока. Кроме основного терминала планируется строительство грузового площадью около 2 000 квадратных метров. Он будет обслуживать не менее 9 000 тонн груза в год.

Новый аэропорт намечено построить к 2023 году. К этому же времени предполагается завершить возведение объектов на его служебно-технической территории (здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи и т. д.). Планируемая сумма инвестиций Международного аэропорта Краснодар составит около 15 миллиардов рублей.

Также к 2023 году должны быть завершены реконструкция аэродромной инфраструктуры и строительство автодороги (за счет средств федерального и краевого бюджетов), которая соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе хутора Ленина.   

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