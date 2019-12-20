В Краснодаре вспыхнул крупный пожар на складе бытовой химии

Спасатели столицы Кубани тушат крупный пожар, вспыхнувший сегодня днем на складе с бытовой химией в промышленной части города.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщение о возгорании складского помещения, расположенного на улице Уральская, поступило на пульт дежурному в 12.14. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего павильона 10 человек персонала. Сначала площадь пожара не превышала 200 квадратных метров, но затем огонь распространился до 1000 квадратных метров.

- На месте созданы два боевых участка, привлечены 57 человек и 17 единиц техники. Производится эвакуация материального имущества. Из-за пламени произошло частичное обрушение кровли, - добавили в ведомстве.