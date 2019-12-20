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20.12.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крепости Керчь нашли новые артефакты от гитлеровцев

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник

На территории крепости Керчь нашли часть номеров мотоцикла сухопутных войск Вермахта и световой отражатель, так называемый катафот. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в структуру которого входит крепость. 

Фото: iStock
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- Буквенное обозначение WH (Wehrmacht Heer нем. "сухопутные войска вооруженных сил Германии". - Ред.) на фрагменте номеров указывает, что транспортное средство относилось именно к сухопутным войскам, - подчеркнули в музее.

Сотрудники крепости назвали находку "новыми следами пребывания немцев во время оккупации" на территории цитадели.

Ранее в одном из казематов крепости обнаружили стеклянный пузырек со средством для ухода за волосами немецкой фирмы Alpecin.

Во время Великой Отечественной войны оккупационные войска нацистской Германии дважды занимали крепость Керчь.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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