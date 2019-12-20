В крепости Керчь нашли новые артефакты от гитлеровцев

На территории крепости Керчь нашли часть номеров мотоцикла сухопутных войск Вермахта и световой отражатель, так называемый катафот. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в структуру которого входит крепость.

- Буквенное обозначение WH (Wehrmacht Heer нем. "сухопутные войска вооруженных сил Германии". - Ред.) на фрагменте номеров указывает, что транспортное средство относилось именно к сухопутным войскам, - подчеркнули в музее.

Сотрудники крепости назвали находку "новыми следами пребывания немцев во время оккупации" на территории цитадели.

Ранее в одном из казематов крепости обнаружили стеклянный пузырек со средством для ухода за волосами немецкой фирмы Alpecin.

Во время Великой Отечественной войны оккупационные войска нацистской Германии дважды занимали крепость Керчь.