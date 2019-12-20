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20.12.2019 13:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто хотел - узаконил

В Крыму 1 января завершится легализация жилых самостроев
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 288(8046)
1 января 2020 года завершается срок действия постановления Совета министров РК N 252 от 12 мая 2015 года, которое во исполнение республиканского закона N 66 предусматривало легализацию самовольно построенных домов на незаконно занятых земельных участках.

В основном оно касалось так называемых "полян протеста", на которых вернувшиеся после депортации реабилитированные народы Крыма еще при Украине пытались начать новую жизнь на полуострове. Долгие годы обитатели таких домов были лишены всех имущественных прав на свою недвижимость, не могли зарегистрироваться по месту жительства, а, следовательно, получить полагающиеся по закону льготы и выплаты.

Фото: Елена Гусакова/ РГ
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- Решены серьезные проблемы тех наших граждан, у которых до возвращения Крыма в состав России не было даже шансов на регистрацию собственности, - считает председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. - В первую очередь постановление касалось тех "полян протеста", где было возможно предоставление земли и развитие территорий как жилых кварталов. Речь не идет о сотнях или десятках тысячах воспользовавшихся этим порядком, но тысячи крымчан смогли зарегистрировать право собственности.

В оставшиеся дни 2019 года еще можно подать заявления в органы местного самоуправления о предоставлении земельных участков и признании самовольных построек жилыми домами. Для тех, кто это сделает, сама процедура оформления продолжится после 1 января 2020 года.

Не подавшие заявления крымчане будут обязаны снести самовольно возведенные строения за собственный счет.

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