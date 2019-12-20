Более 44,2 тысячи крымских пенсионеров за пять лет обратились в отделение Пенсионного фонда по РК с вопросами о назначении, исчислении, перерасчете, индексации пенсии и за разъяснением законодательства. Об этом сообщили в ОПФ по РК.

Чаще всего (37,5 процента от рассмотренных обращений) люди просили проверить правильность размера выплат. В подавляющем большинстве случаев пенсионеры не добивались желаемого результата. Только 2,8 процента обращений ПФР признаны обоснованными.

По информации фонда, зачастую проблемы возникали из-за нарушений в ведении трудовых книжек и оформлении справок о зарплате. Впрочем, бывают и успешные попытки. В фонде приводят примеры, когда после предоставления справки о зарплате пенсия вырастала на несколько тысяч в месяц. В случае, если выплаты производились неверно в течение нескольких лет, единоразовая выплата может приятно удивить.

- Один пенсионер с нашей помощью добился перерасчета пенсии и начисления единовременной выплаты в размере около 100 тысяч рублей, недополученных за четыре года, - рассказала руководитель Центра защиты прав граждан в Симферополе Ольга Бакай. - Сначала он самостоятельно устно обратился в ПФР, но не смог обосновать необходимость перерасчета. После того, как поработали наши юристы, пенсионер доказал, что получал выплаты не в полном объеме.

В ПФР напоминают, что пенсионер вправе в любое время предоставить дополнительные документы для пересмотра выплат. Заявление можно подать в отделении ПФР, через Единый портал госуслуг или личный кабинет застрахованного лица.

Справка "РГ"

В течение 2020-2021 годов работодатели в РК и Севастополе обязаны представить в ПФ сведения обо всех включаемых в страховой стаж периодах работы сотрудников до их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования РФ.