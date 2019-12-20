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20.12.2019 13:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Теряем берег

Из-за строительства набережной в Саках сокращается ширина пляжей
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 288(8046)
В Саках члены Общероссийского народного фронта добились приостановки строительства на участке будущей набережной вдоль улицы Морской. По мнению общественников, проект грозит уничтожить песчаное побережье на отрезке длиной около километра.

"Ляжем пляжем в песочке рыться мы..." - так ярко и лаконично описывал пляжный отдых в Евпатории поэт Владимир Маяковский. На Западе Крыма золотыми песками славятся пляжи не только некогда всесоюзной детской здравницы, но и соседнего с ней курорта Саки. Начатое осенью 2018 года строительство приморской набережной, считают сакские общественники, эти пляжи попросту уничтожит.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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- Все увидели, что это беда, когда этап общественных слушаний по проекту уже прошел, - посетовала в комментарии "РГ" представительница местного общественного объединения "Активный Саки" Марина Галаган. - Регулярно гуляя на побережье и наблюдая за строительством на улице Морской, я увидела, как наш знаменитый сакский песчаный берег, отличающийся шириной, делится пополам бетонным парапетом. И у нас больше не будет стометровых широких сакских пляжей.

Примечательно, что о фатальных для золотых песков последствиях заявлял и ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук, член рабочей группы "Морские берега" Научного совета РАН по проблемам Мирового океана Юрий Горячкин.

- Вместо песчано-галечного пляжа, который там есть, делают валунный, чтобы выдвинуть берег вперед, - констатировал ученый. - А зачем это делается? Вы, наверное, не поверите, но замглавы администрации Сак призналась: чтобы можно было построить набережную. Потому что по российскому законодательству охранной считается 500-метровая зона пляжа, если это дикий берег. А если есть набережная, таковой считается зона до парапета. То есть за ним уже можно продавать участки под строительство. Проект не то что спорный, а просто ужасный.

Тем не менее, включенный в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" проект одобрила Главгосэкспертиза, после чего строители приступили к его реализации.

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Однако, когда в ситуацию вмешались члены регионального отделения ОНФ в Крыму, местные власти, выступающие заказчиком строительства, заявили о приостановлении работ на участке вблизи базы отдыха "Прибой". По словам главы администрации Сак Михаила Афанасьева, в проект планируется внести коррективы. При этом он уточнил, что на других участках работы продолжат.

Член регионального отделения Общероссийского народного фронта в Крыму Станислав Забаштанов отмечает, что сегодня отдыхающие приезжают в Саки из-за пляжа.

- Они могут погреться на песке, в естественных условиях поправить свое здоровье, - пояснил общественник "РГ" и тут же риторически заметил: - А если не будет пляжа, зачем сюда ехать? Бетон можно и в городе увидеть: люди уже устали от забетонированных площадей и тротуаров.

По словам Забаштанова, активисты ОНФ нацелены на то, чтобы сохранить имеющееся.

- Нельзя очень плотно застраивать эти территории, они и так местами перегружены, - подчеркнул он. - Дети, инвалиды, взрослые, которые не хотят по камням прыгать, нам не простят, если мы лишим их этого природного комфорта.

Член Общероссийского народного фронта рассказал, что сразу же после обращения сакчан о необходимости сохранить пляж хотя бы вблизи базы отдыха "Прибой" местное отделение ОНФ направило соответствующие запросы в прокуратуру Крыма, в природоохранную прокуратуру республики и главе администрации города.

Фото: Алла Дмитриева
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- В итоге последовало поручение курирующему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову на месте разобраться в том, почему так получилось, - говорит Забаштанов.

По мнению общественника, к возникновению проблемы привело "низкое качество организации технического задания".

- На первом этапе авторы техзадания, видимо, вольно или невольно ухудшили условия, которые есть, - предположил он. - Что мы видим: забрали кусок пляжа, сделали обширную, 70 метров шириной, променадную зону. Затем в этой зоне появятся шашлычные, кафе, владельцы которых будут "стричь купоны", и люди не увидят моря.

Забаштанов сообщил, что ОНФ собирается провести круглый стол с участием всех участников строительства и неравнодушных сакчан.

- На него мы пригласим всех: контролирующие органы, подрядчиков, субподрядчиков, заказчика, - пояснил общественник. - Они расскажут, как будут исправлять ситуацию. Любые заверения на словах для нас недостаточны, мы хотим видеть действия в рамках тех полномочий, которые каждому из них поручены в границах их должностных инструкций.

Справка "РГ"

Одобренный Главгосэкспертизой проект приморской набережной в Саках стоимостью 1,147 миллиарда рублей предполагает создание прогулочной зоны протяженностью 5649 метров. Средняя ширина пешеходной зоны составит 12 метров, местами из-за наличия существующей застройки она будет достигать 30 метров. При этом расстояние от уреза воды до набережной будет колебаться в пределах от 25 до 60 метров.

Возводимый комплекс гидротехнических сооружений представляет собой систему из двух расположенных в пограничных точках набережной и удерживаемых на сваях бун, которые будут уходить в море на 115 метров, и десяти 80-метровых волноломов.

Также по предложению проектировщиков, для защиты набережной от волнового воздействия предусматривается отсыпка искусственного пляжа из песка, который планируют использовать в рекреационных целях.

Окончание работ запланировано на 2021 год.

Тем временем

Жители Сакского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они просят главу государства остановить строительство на побережье в селе Уютном.

- Просим вас срочно запретить незаконное капитальное строительство в водоохраной зоне, в 100 метрах от берега моря возводятся многоэтажные здания с укрепленным фундаментом, - подчеркнули активисты.

По их словам, строительные работы там развернулись в конце августа. Сейчас участок огорожен капитальным забором. Активисты утверждают, что на нем уничтожены природные дюны с растительностью, в том числе краснокнижными видами, а экосистема пляжа нарушена.

В ответ на обращение инициативной группы в Сакской райадминистрации признали незаконность строительных работ. В Службе государственного строительного надзора РК заявили, что устанавливают собственника самостроя. Но работы на объекте, по свидетельствам сельчан, продолжаются.

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