В Волгограде установили памятник Сталину

Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.

- Это решение приняло бюро обкома. К этому нас подвигли обращения жителей различных регионов и иностранных гостей. Царицын получил имя Сталина заслуженно и эту честь отстоял во время войны. Нам непросто далась эта инициатива. Но волгоградские и московские архитекторы сделали все возможное, чтобы восстановить памятник, - сказала депутат Волгоградской областной думы Тамара Головачева.

Бюст нашли на территории одного из детских лагерей. Ему потребовалась некоторая реставрация. Изначально коммунисты хотели поставить его на Мамаевом кургане, но это федеральная земля. Поэтому они разместили памятник на своей площадке.

По решению депутатов городской думы, Волгоград шесть дней в году официально называется "город-герой Сталинград". Это наименование используют 2 февраля (дата победного окончания Сталинградской битвы), 9 Мая, 22 июня (годовщина начала ВОВ), 2 сентября (день окончания Второй мировой войны), 23 августа (в этот день в 1942 году Сталинград подвергся самой масштабной бомбардировке) и 19 ноября (начало контрнаступления).

В течение 36 лет - с 1925 по 1961 год - Волгоград (историческое имя - Царицын) назывался Сталинградом.