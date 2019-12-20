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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Купцы вернулись в особняк

Музею истории Кургана передали портреты хозяев старинной усадьбы
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 288(8046)
Народный художник России Герман Травников подарил музею истории Кургана, расположенному в бывшем купеческом особняке Березиных, портреты их хозяев - купца первой гильдии Федора Семеновича и его супруги Екатерины Егоровны.
Фото: Александр Алпаткин/РГ Портреты супругов Березиных Герман Травников писал по сохранившимся фотографиям. Фото: Александр Алпаткин/РГ
Портреты супругов Березиных Герман Травников писал по сохранившимся фотографиям. Фото: Александр Алпаткин/РГ

Дом Березиных - памятник архитектуры XIX века. Это единственная каменная усадьба городского типа в Зауралье, сохранившая замкнутый двор с постройками и центральный дом в стиле русского классицизма. Его владельцы внесли заметный вклад в развитие родного города. Федор Семенович активно занимался благотворительной деятельностью, был попечителем училищ и гимназий, участвовал в работе первого курганского Общественного банка, открытого в 1865 году. Екатерина Егоровна также была меценатом. В музее сохранились фотографии хозяев усадьбы, правда, маленькие и плохого качества. Художнику удалось по ним написать портреты. Как оказалось, сделать это было не так-то просто. Тяжелее всего, по словам живописца, ему давались руки. На фотографиях они изображены нечетко.

Фото: Олег Платонов/РГ
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- У человека лицо и руки чем-то связаны между собой, - говорит Герман Травников. - Еще древние греки так делали скульптуры, что по лицу и плечу можно восстановить всю фигуру. Хозяйка Екатерина Егоровна на фотографии сидит в красивом платье со сложенными руками, но какие они, не видно. И вдруг я встретил старую знакомую Альбертину Ивановну Семенову. Типаж такой же! С нее и списал руки.

Альбертина Семенова много лет работала переводчиком у знаменитого доктора Илизарова. Водила на экскурсии к Травникову гостей-иностранцев, поэтому приглашение побывать в роли натурщицы приняла охотно. Портреты написаны акриловыми красками, при этом очень точно переданы обстановка и настроение эпохи.

- Чтобы проникнуться атмосферой того времени, Герман Алексеевич изучал архивные документы, не раз бывал в нашем музее, - рассказала заведующая музеем Татьяна Васильева. - Мы рады, что дом обрел хозяев.

Возвращение владельцев усадьбы отметили по-семейному, в духе вечеринок XIX века. Квартет Зауральского симфонического оркестра Курганской областной филармонии весь вечер исполнял классические произведения.

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