Значительно - до 29 с лишним миллиардов рублей - в бюджете Свердловской области на 2020 год увеличена сумма, выделяемая на развитие муниципалитетов. По сравнению с годом нынешним поддержка районных городов и поселков выросла на 10 процентов. Улучшение качества жизни на всей территории Среднего Урала - первоочередная задача региональной программы "Пятилетка развития", разработанной по поручению губернатора Евгения Куйвашева на основе насущных запросов, просьб и предложений уральцев.

На днях в Асбесте открылся первый на Среднем Урале Центр амбулаторной онкологической помощи. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Это народная программа. Не может быть речи о том, чтобы мы что-то пообещали людям и не выполнили, - отмечает глава региона.

Бюджет традиционно социально ориентирован: на воплощение проектов улучшения жизни уральцев предусмотрено более 67 процентов всех запланированных расходов. Деньги пойдут на газификацию, строительство школ, домов культуры и спортивных объектов. Понятно, что в крупных городах - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле - программы масштабные, тем более что промышленные центры Урала готовятся к 300-летним юбилеям, обновляют транспортную инфраструктуру. В Екатеринбурге средства облбюджета пойдут на строительство скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы, подходит к завершению возведение кольцевой автодороги. В Тагиле наиболее перспективным признан проект автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд.

Всего в 2020 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 10 школ и 11 дошкольных учреждений. В Верхней Пышме появится Дворец технического творчества для подготовки "инженерно ориентированной" молодежи. В Качканаре врачи начнут принимать детей в новой поликлинике, а в Сысерти спортсмены опробуют площадку ледового центра.

Особое внимание - медицине. Почти в два раза увеличится финансирование нацпроекта "Здравоохранение".

- Наша область - единственная в стране, где уже не первый год бюджет формируется в два этапа. Главный принцип: деньги, заработанные жителями и перечисленные в казну, должны и распределяться по приоритетным направлениям, выбранным самими уральцами. Каждое лето депутаты Законодательного собрания, члены правительства ездят по территориям, в том числе самым отдаленным, и собирают предложения свердловчан. Их анализ позволяет разработать проект, на основе которого ведется работа, - пояснил "РГ" председатель комитета по бюджету Заксобрания региона Владимир Терешков.

Активное участие уральцев в формировании долгосрочных проектов развития региона обсуждалось недавно на заседании правительства, где подвели промежуточные итоги программы "Пятилетка развития". По ключевому направлению - сохранению человеческого потенциала - отмечен рост средней продолжительности жизни и улучшение ее качества.

По официальным данным, средняя продолжительность жизни на Среднем Урале составляет 73,1 года. Полностью обеспечены первичной и скорой помощью 99,2 процента жителей. Для сравнения: в 2016 году этот показатель недотягивал до 86 процентов.