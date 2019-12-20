Новости

В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 11:11
В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда" 11:09
Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь 11:08
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов 11:07
Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года 11:04
Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года 11:03
В Якутии на Полюсе холода открылась школа 11:02
Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси 11:00
Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение 11:00
Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием 11:00
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 11:00
В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа 10:59
Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 10:53
В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки 10:45
В Благовещенске предложили создать игорную зону 10:40
В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики 10:37
Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей 10:35
В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель 10:33
Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе 10:26
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:10
Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет 10:08
В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 09:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Живая на скорбном овале

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 288(8046)
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина через суд наказала владельца фотосалона, который использовал ее фотографию для рекламы ритуальных услуг. Предприниматель, поместивший снимок девушки на надгробный овал, должен ей выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото Кати в траурном венке и с четко прописанной датой смерти весной обнаружила на витрине ателье ее сестра. Увидев табличку с милыми чертами лица, схватилась за сердце.

- Это был шок, несмотря на то что я понимала: такого не может быть, ведь смерть якобы наступила в 2004 году, - призналась она на суде.

Фото: iStock
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Овал с фотографией сотрудник ателье отдал девушкам без возражений и каких-либо пояснений. Не дождавшись извинений, Колбасины начали собственное расследование похоронной истории. Она оказалась далеко не мистической. Катя вспомнила, что девять лет назад перед поступлением в институт снималась для документов в одном из салонов Екатеринбурга. Шесть фото размером 3 на 4, не подразумевающих вольностей в выражении лица, ей передали, а негатив остался в салоне. Его-то и пустил в рекламный оборот по прошествии времени владелец ателье. Почему он выбрал портрет молодой, жизнерадостной девушки, до сих пор загадка. Возможно, для банального привлечения внимания: такая молодая, а уже на памятнике…

Дома Екатерина обнаружила неиспользованные фото - один в один с изображением на овале. С доказательствами Колбасина обратилась в суд. Пережитый стресс и неприятные ощущения девушка оценила в 200 тысяч рублей. Владелец салона на заседание не пришел, его интересы представлял юрист, который отверг все обвинения, ссылаясь на таинственных злоумышленников.

Но суд встал на сторону потерпевшей, ведь в статье 152 Гражданского кодекса РФ четко прописано: использование изображения человека возможно только с его согласия. Более того, даже с фото умерших вольно обращаться нельзя - необходимо разрешение родственников.

Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России