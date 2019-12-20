Фото Кати в траурном венке и с четко прописанной датой смерти весной обнаружила на витрине ателье ее сестра. Увидев табличку с милыми чертами лица, схватилась за сердце.
- Это был шок, несмотря на то что я понимала: такого не может быть, ведь смерть якобы наступила в 2004 году, - призналась она на суде.
Овал с фотографией сотрудник ателье отдал девушкам без возражений и каких-либо пояснений. Не дождавшись извинений, Колбасины начали собственное расследование похоронной истории. Она оказалась далеко не мистической. Катя вспомнила, что девять лет назад перед поступлением в институт снималась для документов в одном из салонов Екатеринбурга. Шесть фото размером 3 на 4, не подразумевающих вольностей в выражении лица, ей передали, а негатив остался в салоне. Его-то и пустил в рекламный оборот по прошествии времени владелец ателье. Почему он выбрал портрет молодой, жизнерадостной девушки, до сих пор загадка. Возможно, для банального привлечения внимания: такая молодая, а уже на памятнике…
Дома Екатерина обнаружила неиспользованные фото - один в один с изображением на овале. С доказательствами Колбасина обратилась в суд. Пережитый стресс и неприятные ощущения девушка оценила в 200 тысяч рублей. Владелец салона на заседание не пришел, его интересы представлял юрист, который отверг все обвинения, ссылаясь на таинственных злоумышленников.
Но суд встал на сторону потерпевшей, ведь в статье 152 Гражданского кодекса РФ четко прописано: использование изображения человека возможно только с его согласия. Более того, даже с фото умерших вольно обращаться нельзя - необходимо разрешение родственников.