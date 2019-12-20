Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина через суд наказала владельца фотосалона, который использовал ее фотографию для рекламы ритуальных услуг. Предприниматель, поместивший снимок девушки на надгробный овал, должен ей выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото Кати в траурном венке и с четко прописанной датой смерти весной обнаружила на витрине ателье ее сестра. Увидев табличку с милыми чертами лица, схватилась за сердце.

- Это был шок, несмотря на то что я понимала: такого не может быть, ведь смерть якобы наступила в 2004 году, - призналась она на суде.

Овал с фотографией сотрудник ателье отдал девушкам без возражений и каких-либо пояснений. Не дождавшись извинений, Колбасины начали собственное расследование похоронной истории. Она оказалась далеко не мистической. Катя вспомнила, что девять лет назад перед поступлением в институт снималась для документов в одном из салонов Екатеринбурга. Шесть фото размером 3 на 4, не подразумевающих вольностей в выражении лица, ей передали, а негатив остался в салоне. Его-то и пустил в рекламный оборот по прошествии времени владелец ателье. Почему он выбрал портрет молодой, жизнерадостной девушки, до сих пор загадка. Возможно, для банального привлечения внимания: такая молодая, а уже на памятнике…

Дома Екатерина обнаружила неиспользованные фото - один в один с изображением на овале. С доказательствами Колбасина обратилась в суд. Пережитый стресс и неприятные ощущения девушка оценила в 200 тысяч рублей. Владелец салона на заседание не пришел, его интересы представлял юрист, который отверг все обвинения, ссылаясь на таинственных злоумышленников.

Но суд встал на сторону потерпевшей, ведь в статье 152 Гражданского кодекса РФ четко прописано: использование изображения человека возможно только с его согласия. Более того, даже с фото умерших вольно обращаться нельзя - необходимо разрешение родственников.