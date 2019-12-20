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20.12.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК подключился к поискам 12-летнего школьника в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована доследственная проверка по факту исчезновения 12-летнего мальчика, не вернувшегося из школы домой. Последний раз он выходил на связь из маршрутки в районе остановки "Цирк", сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона. 

Фото: iStock
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- Мальчик пропал по дороге из школы вечером 19 декабря, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Проводятся поисковые мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, в СК просят сообщить ее по телефонам: 8(351)728-57-01, 265-92-22 или на факс 8(351)265-91-10 следственного управления СК по Челябинской области.

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