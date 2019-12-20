СК подключился к поискам 12-летнего школьника в Челябинске

В Челябинске организована доследственная проверка по факту исчезновения 12-летнего мальчика, не вернувшегося из школы домой. Последний раз он выходил на связь из маршрутки в районе остановки "Цирк", сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Мальчик пропал по дороге из школы вечером 19 декабря, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Проводятся поисковые мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, в СК просят сообщить ее по телефонам: 8(351)728-57-01, 265-92-22 или на факс 8(351)265-91-10 следственного управления СК по Челябинской области.