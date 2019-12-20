В чемпионате женской баскетбольной Премьер-лиги лидирует УГМК

В чемпионате женской Премьер-лиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), к новогоднему перерыву лидером подошел действующий обладатель титула УГМК (Екатеринбург), не потерпевший ни одного поражения. Ближайший преследователь - курское "Динамо".

Двухкруговой турнир регулярного чемпионата возобновится 5 января весьма интересными матчами "Динамо" (Курск) - "Спарта энд К" (Видное), МБА (Москва) - "Надежда" (Оренбург). Совсем скоро, 22 декабря, состоится финал Кубка России, в котором друг другу будут противостоять два наших гранда - курянки и УГМК. Правда, здесь, в отличие от Премьер-лиги, по специальному регламенту команды выступают без участия иностранных баскетболисток.

Напомним формат нынешней Премьер-лиги. На первом этапе регулярного чемпионата девять участников играют в два круга (до 16 февраля), после чего команды делятся на сильнейшую пятерку и квартет остальных клубов. С учетом всех ранее набранных очков лучший квинтет проведет матчи в один круг, четверка послабее - в два круга. Только аутсайдер не попадет в плей-офф. Турнир с выбыванием начнется 22 марта 2020 года. В четвертьфинале соперники сражаются до двух побед по схеме "1-2", в полуфинале (5-22 апреля) тоже до двух выигрышей, но по системе "1-1-1". И наконец, противостояния за "золото" и "бронзу" (25 апреля - 5 мая) будут организованы по формуле "2-2-1".

Пока же идет длительная борьба за наиболее высокие места в сетке плей-офф, позволяющие иметь преимущество своей площадки в решающих матчах серий разных стадий турнира с выбыванием.

УГМК большинство своих матчей выиграл с крупным счетом, в том числе и у курского "Динамо" на выезде - "плюс 21" (93:72). "Бело-голубым" самое серьезное сопротивление оказала "Спарта энд К", уступившая дома только в третьей (!) дополнительной пятиминутке - 94:103. Достойно провели свои матчи с курянками "Надежда" (60:71) и красноярский "Енисей" (78:86) плюс, как ни удивительно, занимающий предпоследнюю строчку в таблице ногинский "Спарта" (66:76). А вот новосибирское "Динамо" в матче первого круга было разгромлено баскетболистками из Курска со счетом 86:22, причем третью четверть гостьи выиграли всухую - 24:0.

Матч второго круга УГМК - "Динамо" (Курск) пройдет под занавес первого этапа, но вряд ли уралочки дома уступят больше 21 очка. Так что динамовкам для получения первого номера посева в плей-офф нужно ждать осечки УГМК в какой-либо другой игре, однако такое развитие событий крайне маловероятно.

На данный момент наибольшая потенциальная интрига царит в борьбе за третье место. У "Надежды", "Спарты энд К" и МБА по четыре поражения, по потерянным очкам команды идут вровень. Оренбурженки в очных встречах первого круга у этих соперниц выиграли, но потерпели незапланированные поражения на сибирских площадках - от "Енисея" (63:77) и новосибирского "Динамо" (60:74).

Скорее всего, единственной командой, оказавшейся за бортом плей-офф, в итоге будет столичное "Динамо". В подвале таблицы не одержавшие еще ни одной победы москвички конкурируют с ногинским "Спартаком", которому они уступили в гостях 66:77. "Бело-голубых" тренирует дважды серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1998) Евгений Кисурин. Это грамотный и вдумчивый специалист, но в его распоряжении слишком слабые по уровню мастерства исполнительницы.

В списке бомбардиров по средней результативности лидирует олимпийская чемпионка Рио-2016 американка Бриттни Грайнер из УГМК - 20,9 очка за игру. Она несколько матчей Премьер-лиги планово пропустила, поэтому по общему количеству набранных очков впереди другая спортсменка, причем тоже из США. Это представительница "Спарты энд К" Пэрис Ки (171 очко в 10 играх).

Положение команд в женской Премьер-лиге

1. УГМК (Екатеринбург) - 9 побед - 0 поражений;

2. "Динамо" (Курск) - 9-1;

3. "Надежда" (Оренбург) - 6-4;

4. "Спарта энд К" (Видное) - 6-4;

5. МБА (Москва) - 5-4;

6. "Енисей" (Красноярский край) - 4-6;

7. "Динамо" (Новосибирская обл.) - 3-6;

8. "Спартак" (Ногинск) - 1-8;

9. "Динамо" (Москва) - 0-10.