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20.12.2019 09:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Малышей поведут по ступенькам образования

В Зауралье детские сады объединяют со школами
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 288(8046)
Около пятисот миллионов рублей сэкономят в Курганской области за счет объединения детских садов и школ. Средства от оптимизации направят на повышение зарплат педагогам и укрепление материально-технической базы учреждений образования.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В Екатеринбурге школа-детский сад № 212 открылась 1 сентября 2017 года. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге школа-детский сад № 212 открылась 1 сентября 2017 года. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Реорганизация в сфере образования идет в регионе не первый год. Правда, раньше она больше касалась сельских малокомплектных школ. Их просто закрыли, а учеников возят в крупные поселения. Есть примеры, когда в Кургане три школы объединились в одну. Сейчас очередь дошла до детских садов. Только в этом году муниципалитеты планируют провести слияние со школами 37 детсадов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Такое объединение не новость и не инновация, - поясняет заместитель директора Департамента образования и науки Елена Ситникова. - Закон "Об образовании", вступивший в силу в 2012 году, сделал дошкольное образование ступенью общего образования. То есть, получается, мы создаем единую систему. Ребенок с трех лет приходит в одну образовательную организацию и к 18 годам ее оканчивает. Хорошо это или плохо? Конечно, плюсов больше. Можно сформировать единое образовательное пространство. Главная цель не экономия средств, а повышение качества образования.

В Белозерском районе, приводит пример Елена Ситникова, Першинская школа уже пять лет работает в тесном контакте с детским садом. Он практически стал структурным подразделением школы, где малышей учат играть в шахматы, они занимаются с психологом, посещают библиотеку. У педагогов есть возможность еще в детском саду познакомиться с будущими учениками, выяснить их особенности, чтобы в будущем разработать программу индивидуального развития ребенка.

Зачем нужны два детских учреждения с одинаковым набором руководителей и хозяйственных служб, если можно сделать одно?

Между тем экономия играет не последнюю роль. Не секрет, что в сельской школе, как и в детском саду, мало учеников. При этом в школе - директор, завуч, повар, техничка, сторож. Рядом со школой - детсад, а в нем заведующий, воспитатель, методист, психолог, кухонные и технические работники. И там, и там течет крыша, а отремонтировать не могут. Почему не объединить два образовательных учреждения, а за счет сокращения дублирующих должностей починить кровлю? Или другой пример. В районном центре через забор друг от друга находятся два детских сада. В одном есть психолог, но нет логопеда. А в другом наоборот: работает логопед, но ребятишки обходятся без психологической помощи. Спрашивается, зачем нужны два детских учреждения с одинаковым набором руководителей и хозяйственных служб, если можно сделать одно полноценное, в котором бы дети занимались с психологом и логопедом.

По мнению директора Департамента образования и науки Андрея Кочерова, объединение детсадов и школ позволит существенно сэкономить на госзакупках. Сейчас, например, в одной школе булку хлеба покупают за 20 рублей, а в соседнем селе - за 30. То же самое касается молока, круп, мяса. Разница достигает 50 процентов. Аналогичная ситуация с приобретением учебников. Школы одного района умудряются купить пособия с разницей в 50-100 рублей. При централизации закупок такого не произойдет.

Между тем

Педагогов и воспитателей, конечно, волнует, что будет с ними. В департаменте заверили: реорганизация не повлечет массового сокращения сотрудников, она лишь коснется административного и технического персонала. При этом каждому предложат новое место работы и, если нужно, профессиональную переподготовку. Кроме того, за счет оптимизации зарплаты учителей в начале следующего года вырастут на 5, а к концу года на 10 процентов и превысят в среднем по региону 25 тысяч рублей.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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