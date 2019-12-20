РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на подготовленный странами Запада проект резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии.

Как ранее заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя, предлагаемые Германией, Бельгией и Кувейтом меры не учитывали ситуацию на местах и "нуждались в доработке". Среди них - сохранение как минимум четырех пропускных пунктов, через которые ООН может доставлять помощь без согласования с Дамаском. Небензя напомнил, что Россия подготовила собственный проект, который подразумевает продление этого механизма на полгода, а не на год, как предлагают Берлин, Брюссель и Эль-Кувейт.

Накануне СБ ООН прошли закрытые консультации по данной теме. Несмотря на все усилия сторонам не удалось полностью сгладить все противоречия и прийти к компромиссу.