"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год

Январь
6 января. Рождественский сочельник, строгий пост.
7 января. Рождество Христово.
18 января. Крещенский сочельник.
19 января. Крещение Господне (Богоявление).
25 января. День памяти святой мученицы Татианы (Татьянин день).
Февраль
6 февраля. День памяти блаженной Ксении Петербургской (XIX в.).
7 февраля. День иконы "Утоли мои печали".
15 февраля. Сретение Господне. Праздник в честь встречи ("сретения") Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.
22 февраля. Вселенская родительская суббота (мясопустная).
24 февраля - 1 марта. Сырная седмица (Масленица). Не едят мясо. Разрешены яйца, молоко, масло, сыр.
Март
1 марта. Прощеное воскресенье.
2 марта - 18 апреля. Великий пост.
14, 21 и 28 марта. Родительские субботы Великого поста. Дни особого поминовения усопших.
17 марта. День памяти благоверного князя Даниила Московского (1303 г.)*.
22 марта. Начинается Крестопоклонная неделя, половина Великого поста позади. В центр храма выносят Крест.
27 марта. День Феодоровской иконы Божией Матери.
Апрель
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.
11 апреля. Лазарева суббота.
12 апреля. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
13-18 апреля. Страстная неделя.
19 апреля. Пасха (Воскресение Христово).
20-26 апреля. Светлая неделя.
28 апреля. Радоница. Поминовение усопших.
Май
2 мая. День памяти блаженной Матроны Московской (1952 г.)*.
3 мая. День святых жен-мироносиц, бесстрашно пришедших к пещере с Распятым Христом с тем, чтобы умастить Его Тело драгоценным миром, но не нашедших Его там.
6 мая. Юрьев день. Память великомученика Георгия Победоносца.
9 мая. Поминовение усопших воинов.
18 мая. День иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", перед ней молятся о спасении алко- и наркозависимых.
22 мая. День памяти Николая Чудотворца (Никола летний) (ок. 345 г.)*.
24 мая. День памяти равноапостольных Мефодия (885 г.)* и Кирилла (869 г.)*, первоучителей и просветителей славянских.
28 мая. Вознесение Господне.
Июнь
1 июня. День памяти благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.)* и княгини Евдокии, в иночестве Ефросиньи (1407 г.)*.
3 июня. День Владимирской иконы Божией Матери.
6 июня. Троицкая родительская суббота, особое поминание людей, не получивших христианского погребения.
7 июня. День Святой Троицы (Пятидесятница).
8 июня. День Святого Духа, или Духов день. В честь третьей ипостаси Бога - Святого Духа. Всю неделю отменяются посты.
9 июня. День памяти праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 г.)*.
15 июня - 11 июля. Петров (апостольский) пост.
Июль
2 июля. День память святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966 г.)*.
7 июля. Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля. День памяти апостолов Петра и Павла (67 г.)*.
17 июля. День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в.), страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, Великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918 г.)*.
18 июля. День памяти преподобного Сергия Радонежского (1392 г.)*, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.)*.
21 июля. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
26 июля. Собор Архангела Гавриила.
28 июля. День памяти равноапостольного Великого князя Владимира (1015 г.)*.
Август
1 августа. День памяти Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.)*.
2 августа. День памяти пророка Илии. (Ильин день).
14 августа. Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня (Первый спас, в этот день освящается мед).
14-27 августа. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Cтрогий пост, запрещена даже рыба.
19 августа. Преображение Господне (Яблочный Cпас).
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа. Перенесение в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 г.) (Третий спас, "ореховый").
Сентябрь
1 сентября. День Донской иконы Божией Матери.
11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи. День строгого поста как выражения скорби.
14 сентября. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю 14 сентября.
17 сентября. День иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
19 сентября. Чудо Архангела Михаила в Хонех.
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября. Воздвижение Креста Господня.
30 сентября. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Октябрь
6 октября. Зачатие пророка Иоанна Предтечи. День памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки (1879 г.)*.
8 октября. День памяти преподобного Сергия Радонежского (1392 г.)*.
9 октября. День памяти апостола Иоанна Богослова (начало II в.)*.
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы.
19 октября. День памяти апостола Фомы (I в.)*.
23 октября. День памяти преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.)*.
24 октября. Собор преподобных Оптинских старцев.
Ноябрь
4 ноября. День Казанской иконы Божией Матери.
7 ноября. Димитриевская родительская суббота, поминовение усопших.
10 ноября. День памяти святителя Димитрия Ростовского (1709 г.)*.
18 ноября. День памяти святителя Тихона, патриарха Московского (1925 г.)*.
21 ноября. Собор Архистратига Михаила (Михайлов день).
22 ноября. День иконы Божией Матери "Скоропослушница".
28 ноября - 6 января 2021 г. Рождественский пост 2021 г.
Декабрь
2 декабря. День памяти святителя Филарета, митрополита Московского (1867 г.)*.
4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
6 декабря. День памяти святого благоверного Александра Невского (1263 г.)*.
13 декабря. День памяти апостола Андрея Первозванного (62 г.)*.
19 декабря. День памяти святителя Николая Чудотворца (Никола зимний) (ок. 345 г.)*.
Особо выделены двунадесятые (непереходящие и переходящие) праздники.
*В скобках дана дата кончины святого.