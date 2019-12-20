"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год

Январь

6 января. Рождественский сочельник, строгий пост.

7 января. Рождество Христово.

18 января. Крещенский сочельник.

19 января. Крещение Господне (Богоявление).

25 января. День памяти святой мученицы Татианы (Татьянин день).

Февраль

6 февраля. День памяти блаженной Ксении Петербургской (XIX в.).

7 февраля. День иконы "Утоли мои печали".

15 февраля. Сретение Господне. Праздник в честь встречи ("сретения") Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

22 февраля. Вселенская родительская суббота (мясопустная).

24 февраля - 1 марта. Сырная седмица (Масленица). Не едят мясо. Разрешены яйца, молоко, масло, сыр.

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Март

1 марта. Прощеное воскресенье.

2 марта - 18 апреля. Великий пост.

14, 21 и 28 марта. Родительские субботы Великого поста. Дни особого поминовения усопших.

Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Колбасов

17 марта. День памяти благоверного князя Даниила Московского (1303 г.)*.

22 марта. Начинается Крестопоклонная неделя, половина Великого поста позади. В центр храма выносят Крест.

27 марта. День Феодоровской иконы Божией Матери.

Апрель

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.

11 апреля. Лазарева суббота.

12 апреля. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Фото: РИА Новости www.ria.ru

13-18 апреля. Страстная неделя.

19 апреля. Пасха (Воскресение Христово).

20-26 апреля. Светлая неделя.

28 апреля. Радоница. Поминовение усопших.

Май

2 мая. День памяти блаженной Матроны Московской (1952 г.)*.

3 мая. День святых жен-мироносиц, бесстрашно пришедших к пещере с Распятым Христом с тем, чтобы умастить Его Тело драгоценным миром, но не нашедших Его там.

6 мая. Юрьев день. Память великомученика Георгия Победоносца.

9 мая. Поминовение усопших воинов.

18 мая. День иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", перед ней молятся о спасении алко- и наркозависимых.

22 мая. День памяти Николая Чудотворца (Никола летний) (ок. 345 г.)*.

24 мая. День памяти равноапостольных Мефодия (885 г.)* и Кирилла (869 г.)*, первоучителей и просветителей славянских.

28 мая. Вознесение Господне.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

Июнь

1 июня. День памяти благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.)* и княгини Евдокии, в иночестве Ефросиньи (1407 г.)*.

3 июня. День Владимирской иконы Божией Матери.

6 июня. Троицкая родительская суббота, особое поминание людей, не получивших христианского погребения.

7 июня. День Святой Троицы (Пятидесятница).

Фото: РИА Новости www.ria.ru

8 июня. День Святого Духа, или Духов день. В честь третьей ипостаси Бога - Святого Духа. Всю неделю отменяются посты.

9 июня. День памяти праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 г.)*.

15 июня - 11 июля. Петров (апостольский) пост.

Июль

2 июля. День память святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966 г.)*.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

7 июля. Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля. День памяти апостолов Петра и Павла (67 г.)*.

17 июля. День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в.), страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, Великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918 г.)*.

18 июля. День памяти преподобного Сергия Радонежского (1392 г.)*, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.)*.

21 июля. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

26 июля. Собор Архангела Гавриила.

28 июля. День памяти равноапостольного Великого князя Владимира (1015 г.)*.

Август

1 августа. День памяти Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.)*.

2 августа. День памяти пророка Илии. (Ильин день).

14 августа. Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня (Первый спас, в этот день освящается мед).

14-27 августа. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Cтрогий пост, запрещена даже рыба.

19 августа. Преображение Господне (Яблочный Cпас).

Фото: РИА Новости www.ria.ru

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа. Перенесение в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 г.) (Третий спас, "ореховый").

Сентябрь

1 сентября. День Донской иконы Божией Матери.

11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи. День строгого поста как выражения скорби.

14 сентября. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю 14 сентября.

17 сентября. День иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

19 сентября. Чудо Архангела Михаила в Хонех.

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

27 сентября. Воздвижение Креста Господня.

30 сентября. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Октябрь

6 октября. Зачатие пророка Иоанна Предтечи. День памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки (1879 г.)*.

8 октября. День памяти преподобного Сергия Радонежского (1392 г.)*.

Фото: Cергей Михеев

9 октября. День памяти апостола Иоанна Богослова (начало II в.)*.

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы.

19 октября. День памяти апостола Фомы (I в.)*.

23 октября. День памяти преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.)*.

24 октября. Собор преподобных Оптинских старцев.

Ноябрь

4 ноября. День Казанской иконы Божией Матери.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

7 ноября. Димитриевская родительская суббота, поминовение усопших.

10 ноября. День памяти святителя Димитрия Ростовского (1709 г.)*.

18 ноября. День памяти святителя Тихона, патриарха Московского (1925 г.)*.

21 ноября. Собор Архистратига Михаила (Михайлов день).

22 ноября. День иконы Божией Матери "Скоропослушница".

28 ноября - 6 января 2021 г. Рождественский пост 2021 г.

Декабрь

2 декабря. День памяти святителя Филарета, митрополита Московского (1867 г.)*.

4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

6 декабря. День памяти святого благоверного Александра Невского (1263 г.)*.

13 декабря. День памяти апостола Андрея Первозванного (62 г.)*.

19 декабря. День памяти святителя Николая Чудотворца (Никола зимний) (ок. 345 г.)*.

Особо выделены двунадесятые (непереходящие и переходящие) праздники.

*В скобках дана дата кончины святого.