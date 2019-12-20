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20.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество определило лучшее шампанское

Текст: Марина Гусенко
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Роскачество протестировало отечественное шампанское стоимостью до тысячи рублей за бутылку. Специалисты оценили 94 образца российских игристых вин. И сразу можно отметить: 72% протестированного шампанского получило высокие дегустационные оценки.

По результатам исследования Роскачество составило рейтинг игристых вин. В него вошло шампанское как из традиционных регионов с более чем столетней традицией производства - Севастополя, Крыма, Краснодарского края, так и из Дагестана.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Интересно, что среди лучших игристых вин оказались весьма недорогие. Так, из десяти, получивших наиболее высокие оценки, лишь три бутылки вина были дороже 500 рублей. А два лучших вина стоили по 300 рублей за бутылку. Также хорошие оценки получило шампанское за 164 рубля. Самое дорогое вино в рейтинге стоило 848,75 рублей. Хотя по дегустационным оценкам оно отстает на полбалла от того, что по 164 рубля.

Эксперты Роскачества полагают, что такая ценовая ситуация связана с конкуренцией с игристыми винными напитками, при изготовлении которых виноматериал смешивается с водой и ароматизаторами, а "пузырьки" получаются путем искусственной газации.

Специалисты рекомендуют при выборе шампанского изучать этикетку. Если на ее лицевой части нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", стоит перевернуть бутылку и прочитать мелкий текст на контрэтикетке. Возможно, это "винный напиток газированный". При этом форма бутылки, фольга и специальная пробка с проволочкой может быть, как у настоящего шампанского.

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