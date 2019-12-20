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20.12.2019 21:59
Рубрика: Экономика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Текст: Сергей Тихонов
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс". Подробности пока не известны.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.

В состав российской делегации входят вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В четверг, 19 декабря, в Берлине прошли трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. По итогам прошедшей встречи все участники заявили, что достигнуты принципиальные договоренности по всем вопросам, и после одобрения Москвы и Киева, с большой долей вероятности можно рассчитывать на подписание нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

"Мы сегодня продвинулись в достижении новых договоренностей, хорошо поработали, подготовили проект протокола", - сказал Александр Новак по итогам встречи.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Сегодня появились сообщения о том, что Россия готова признать долг перед Украиной в 3 млрд долларов, но данная информация пока никем не подтверждена.

Действующий контракт между Украиной и Россией о транзите газа в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Переговоры осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу

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