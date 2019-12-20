Рубль пройдет проверку на прочность в 2020 году

Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- Рублевая валюта, как и большинство рыночных площадок мира, завершает год вблизи максимумов. Сейчас мы наблюдаем за весьма нетрадиционным поведением нацвалюты, которая активно укрепляется в конце года, когда спрос на иностранную валюту обычного возрастает и оказывает давление на рублевый курс. Основным фактором для такой динамики выступает общерыночный оптимизм - 2019 год, по нашим оценкам, участники рынка завершают в состоянии эйфории.

Базой для такого рыночного оптимизма, главным образом, стали два фактора. Во-первых, инвесторы убедились, что в следующем году рынки будут и дальше обеспечиваться дешевой ликвидностью - Федрезерв США на декабрьском заседании сохранил ставку без изменений и подал сигнал о ее сохранении на текущем уровне в течение 2020 года. Как показал нам 2019 год, расширение объемов ликвидности усилиями центробанков стало одним из мощнейших драйверов рыночного роста, который позволил рынкам удерживаться от масштабного спада в моменты, например, торговой жесткости между США и Китаем.

Во-вторых, главные опасения нового витка торгового противостояния Штатов и Китая в конце 2019 года не оправдались - стороны продемонстрировали рынкам сближение своих позиций по некоторым вопросам. Также сторонами было отложено увеличение взаимных торговых ограничений, и были заключены договоренности о начале "тарифного отката" в начале 2020 года. В результате монетарный и торговый оптимизм привели к значительной активизации роста рыночных аппетитов к покупке риска, и на прошлой неделе мы могли наблюдать за полноценным "рождественским ралли" на рынках. Рублевая валюта, как и российские рынки, также не стали исключением из общерыночной динамики. Помимо рыночного оптимизма, который также поддержал рост нефтяных котировок к уровням 65-66 долларов за баррель, российским активам удалось избежать каких-либо существенных негативных сюрпризов в санкционной плоскости.

Что касается следующего года, то мы ожидаем, что рубль сможет сохранить стабильность в диапазоне 64-66 рублей за доллар. Россия останется уникальной "историей" среди аналогов с развивающихся рынков за счет своего сильного макроэкономического базиса, что при отсутствии масштабных негативных шоков, и дальше будет обеспечивать рублю поддержку со стороны иностранного спроса.

Тем не менее мы обращаем вынимание на то, что крайне осторожно относимся к текущему рыночному оптимизму в конце 2019 года. По нашим оценкам, в данный момент мы не получили реальных и достаточных предпосылок для того, чтобы ожидать разрешения проблем мировой экономики и разворота мирового роста от замедления к ускорению. Особые тревоги у нас продолжают вызывать вопросы торговых отношений США и Китая. Столь ожидаемое рынками снижение взаимных тарифов может оказаться весьма сдержанным и не приведет к значительному улучшению конъюнктуры мировой экономики.

С учетом данных предпосылок мы полагаем, что уже в начале 2020 года рыночный оптимизм может подвергнуться определенной коррекции, если инвесторы поймут, что Штаты и Китай все еще очень далеки от полноценно "здоровых" отношений. Более того, мы продолжаем ожидать усиления давления на мировой экономической рост в целом и на крупнейшие экономики мира, в частности на экономику США, вероятность рецессии в которой видится нам повышенной в перспективе 2021 года.

Как мы уже говорили ранее, рублевая валюта будет в определенной мере защищена своим макроэкономическим базисом от внешне рыночных коллизий. В то же время запас прочности данной рублевой стабильности может быть существенно истощен в случае реализации следующих событий.

В первую очередь, рублевая валюта останется подвержена воздействию со стороны рыночных взглядов на сегмент развивающихся рынков. Мы полагаем, что в 2020 году все еще остается достаточное количество факторов, которые могут вызывать полноценный отток капитала из сегмента развивающихся рынков. В том числе как за счет возможных новых раундов более жесткого торгового противостояния США и Китая, так и более специфических аспектов, например, в виде усиления геополитической нестабильности в латиноамериканском регионе. В случае масштабного сокращения рыночных аппетитов к покупке риска рубль может быть ослаблен до уровней 68-70 рублей за доллар.

Во-вторых, санкционные риски для России сохраняют свою актуальность. 2019 год мог позволить рынкам несколько отстраниться от данного фактора воздействия на рубль - почти весь год санкционная тема в отношении России находилась "на паузе". Тем не менее в конце уходящего года мы видим, что американские законодатели не позволяют себе забыть о курсе наращивания геополитического давления на Москву. Сразу заметим, что текущий санкционный фон выглядит гораздо более сдержанным в сравнении с концом 2018 года. Наиболее жесткие санкционные пакеты, включающие ограничения как для российских банков, ОФЗ, так и для проектов нефтяной отрасли, хотя и рассматриваются американским истеблишментом, однако их реальная имплементация в ближайшей перспективе выглядит весьма затруднительной.

В то же время одной из наиболее неприятных особенностей данного санкционного "дамоклова меча" является непредсказуемость таких рисков. В 2020 году США вновь входят в свой наиболее активный политический период предвыборной гонки, и в данных условиях мы не можем исключать негативных шоков в санкционной плоскости в отношении России. В случае имплементации, например, "адского" пакета санкций (DASKA), рубль может быстро вернуться в девальвационный канал и ослабеть до уровней 70-75 рублей за доллар и ниже.

Резюмируя изложенное выше, заметим, что у рублевой валюты есть хорошие шансы на сохранение стабильности в 2020 году. Набор макроэкономических факторов в виде сильных показателей бюджета, контролируемой инфляции, сравнительно низких объемов внешнего долга, объемных резервных ресурсов обеспечит рублю защиту. Также мы ожидаем поддерживающего воздействия на рубль со стороны нефтяного рынка, где ценовая конъюнктура в следующем году может сложиться в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Тем временем мы считаем, что мировая экономика и рынки все еще находятся на пути к оздоровлению, и на этом пути им придется пройти через коррекцию. В условиях сохранения повышенной концентрации рисков во всем мире рублевая стабильность может еще не раз пройти проверку на прочность.