В четверг в Москве прошло заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чиновники РУСАДА считают, что у них есть серьезные аргументы в судебном споре с WADA. Фото: РИА Новости

Семь членов совета - Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко - проголосовали за то, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании организации, не соответствующей кодексу WADA, будет оспорено в спортивном арбитражном суде.

Подводя итоги заседания, глава Наблюдательного совета Александр Ивлев отметил, что набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА:

- Мы с коллегами приняли решение не соглашаться с этим решением. Как будем действовать? Механизм следующий: РУСАДА в течение 10-15 дней направит во Всемирное антидопинговое агентство несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться исключительно в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать этот процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов. Не скрою, что есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта.

Кроме того, господин Ивлев еще раз подчеркнул, что не согласен с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства, так как коллективное наказание нельзя применять к "чистым" спортсменам:

- Существуют различные позиции экспертов, и непонятно, где происходят несостыковки. Коллективное наказание неприменимо к "чистым" спортсменам. Решение исполкома WADA - это комплекс вещей, мы посмотрели их комплексно, и ряд вопросов вызвал у нас сомнения.

Стоит напомнить, что исполком WADA 9 декабря этого года единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года.

Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Также рекомендовано не проводить в России крупнейшие международные соревнования, исключением могут стать турниры, которые уже невозможно перенести и контракты на которые подписаны.

Фазель встал на защиту

Наши спортсмены не остаются без поддержки со стороны крупнейших международных спортивных федераций.

Так, в очередной раз о санкциях WADA высказался глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

"Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов. Все говорят: "Давайте защитим чистых спортсменов". Мы пять лет проверяли хоккеистов - они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: "Хорошо, наказаны все". Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация", цитирует слова Фазеля агентство ТАСС.

Ранее швейцарский функционер публично пообещал, что возглавляемая им организация будет делать все возможное, чтобы женский, молодежный и мужской чемпионаты мира, которые запланировано провести в России в 2021, 2022 и 2023 годах, прошли в нашей стране, несмотря ни на что.

CAS - что нужно знать

Спортивный арбитражный суд (CAS) - независимая международная арбитражная институция, разрешающая споры, имеющие отношение к спорту, посредством процессуальных норм, адаптированных к конкретным потребностям спортивного мира.

CAS состоит из двух палат: одна разбирает споры как суд первой инстанции, другая - выступает апелляционной инстанцией.

Штаб-квартира CAS находится в швейцарской Лозанне, но также имеет два постоянных филиала - в Сиднее и в Нью-Йорке.

Ежегодно в CAS поступает около 350 дел, касающихся трудовых контрактов, допинга, национальности спортсмена, рекламы и спонсорства и других вопросов коммерческого и дисциплинарного характера.

С момента создания в 1984 году CAS финансировался исключительно Международным олимпийским комитетом (МОК), в компетенции которого также было право изменять Статут CAS и назначать его членов, что ставило под существенное сомнение независимость арбитража. В результате реформы 1994 года был создан Международный совет спортивного арбитража (ICAS), основная роль которого - управление и финансирование CAS. Кроме того, независимость CAS от МОК была подтверждена Федеральным судом Швейцарии в 2003 году.

Арбитры CAS назначаются МСАС на четыре года с возможностью переназначения. Каждый арбитр может рассматривать дела, относящиеся к компетенции любой из палат. Дела рассматриваются арбитром единолично или в составе коллегии из трех арбитров. У CAS есть специальный лист из более чем 200 арбитров, откуда стороны, участвующие в судебных разбирательствах, выбирают троих.

Стоит также вспомнить, что в феврале 2018 года CAS полностью оправдал 28 из 39 российских участников Игр в Сочи, обвинявшихся на основании итогов расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о причастности государства к допинговым нарушениям в России.

Кстати

По итогам набсовета журналистам сообщили, что Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР) или частные лица, которые были подвержены решению Всемирного антидопингового агентства, могут вступать в юридические отношения в качестве третьих лиц в этом споре.