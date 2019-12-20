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20.12.2019 17:18
Рубрика: Общество

С 2020 года врачей начнут премировать за обнаружение рака

Текст: Ирина Невинная
Со следующего года для медработников предусмотрены стимулирующие выплаты за каждый впервые выявленный случай рака при проведении профилактического осмотра или диспансеризации. На эту программу в бюджете ФОМС в 2020 году выделяется 1,2 млрд рублей.
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Стимулирующая выплата составит 1 тысячу рублей - по 500 рублей врачу или фельдшеру, вовремя организовавшему профосмотр или диспансеризацию, и 500 рублей - специалисту, который провел диагностику.

Введение подобных премий уже началось в некоторых регионах. В частности, как уже сообщала "Российская газета", в Башкирии начали стимулировать врачей с июля нынешнего года. Выплата за каждый подтвердившийся случай рака, обнаруженного на ранней стадии, составляет 5 750 рублей. Теперь тот же подход, правда, с более скромным уровнем доплат, будет распространен на всю страну.

Цель прозрачна: важно добиваться именно ранней диагностики рака, когда лечение наиболее эффективно, но для этого онконастороженность должны проявлять врачи всех специальностей.

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"Стоимость этой программы - 1,2 млрд рублей в год. Размер выплаты - 1 тысяча рублей за каждый случай. Условия предоставления бюджетных трансфертов каждому конкретному региону, включая определение порядка денежных выплат, будут устанавливаться правительством России", - уточнил начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов, выступая на расширенном заседании Совета директоров ФОМС.

На совещании также обсуждались условия организации такого стимулирования. "Обязательным условием выплаты является соблюдение сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение, выполнения диагностических и иных исследований. И только при подтверждении диагноза, медицинская организация получит эти средства. Все устроено таким образом, что должна четко и слаженно сработать вся система раннего выявления онкологических заболеваний", - отметила начальник управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Онкология: как победить рак

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