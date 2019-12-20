Сенат США принял бюджет на 2020 год

Сенат США в четверг принял пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году в размере около 1,4 триллиона долларов. Во вторник Палата представителей конгресса также приняла эти инициативы.

Пакет законопроектов разделен на две части, пишет ТАСС. Первая включает положения по здравоохранению и занятости, а во вторую вошли положения по оборонному, финансовому, торговому, научному и юридическому секторам. Обе части были одобрены большинством голосов.

Теперь документы должен подписать президент США Дональд Трамп. Предполагается, что данная процедура завершится до 21 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

Стоит отметить, что в данном документе сохранен нынешний уровень финансирования строительства стены на границе США и Мексики в размере 1,37 миллиарда долларов, что значительно меньше того, что запрашивал Трамп (около 8,6 миллиарда долларов). Однако Белый дом согласился на эту сумму в обмен на сохранение возможности перевода средств со счетов Пентагона на финансирование возведения новых участков заграждения.