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20.12.2019 16:06
Рубрика: Общество

Сенсационный доисторический паук оказался мистификацией

Текст: Денис Передельский
Недавно открытый в Китае уникальный вид доисторического гигантского паука, получивший название Mongolarachne chaoyangensis, будет лишен своего научного статуса. Такое решение было принято после исследования, доказавшего, что сенсационная окаменелость была подделана.
Фото: Selden et al. / University of Kansas Фото: Selden et al. / University of Kansas
Фото: Selden et al. / University of Kansas

С результатами исследования общественность ознакомил Брендан М. Линч из Канзасского университета (США), статья которого опубликована на портале Phys.org.

Ранее в этом году в нижнемеловой формации Исянь в Китае был обнаружен великолепно сохранившийся ископаемый образец древнего существа. Нашли его не ученые, а местные жители - так называемые охотники за ископаемыми. Ученые с удовольствием приобрели у них окаменелость и вскоре сообщили о сенсационном открытии.

Фото: Dr Zvi Lederman / Tel Aviv University
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Исследователи из Даляньского музея естественной истории в Ляонине заявили, что им удалось открыть ранее неизвестный науке вид гигантского доисторического паука. Описание вида было опубликовано в рецензируемом научном журнале Acta Geologica Sinica. Новый вид официально получил название Mongolarachne chaoyangensis.

Однако окаменелость вызвала подозрения у исследователей со всего мира, в том числе у ученых из Китайской академии наук. Прежде всего, насторожила их идеальная сохранность доисторического паука - за миллионы лет природа совершенно не тронула его. Это была либо огромная удача, либо мистификация.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, китайские ученые обратились за консультацией к известному палеонтологу Полу Селдену из Университета Канзаса.

"Я сразу же понял, что с этим образцом что-то не так - это явно был не паук, - рассказал Селден. - У него не хватало различных частей, но при этом было слишком много сегментов в его шести лапах, а также чересчур большие глаза. Я все ломал голову над этим, пока мой коллега Чункун Ши из Пекина не рассказал, что в этом конкретном районе Китая водится довольно много раков".

Проведенное после этого Селденом исследование доказало, что изначально окаменелость была совсем другой. Это был плохо сохранившийся древний рак, давно известный науке. Вероятно, охотники за ископаемыми знали, что на такой находке не заработаешь.

Фото: Cardiff University
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Вот кто-то и пририсовал раку дополнительные детали, превратив его в паука. Кстати, Селден отмечает, что мистификатор выполнил свою работу очень хорошо. Разоблачить подделку помогло только лазерное сканирование.

Отчет о "детективной работе" вышел в другом рецензируемом журнале - Palaeoentomology. Сообщается, что окаменелость будет возвращена в Китай, где ее, возможно, выставят на всеобщее обозрение в качестве предостережения для исследователей.

"Новый" вид будет лишен научного названия Mongolarachne chaoyangensis. Его официально признают раком. Предварительно ученые отнесли это ископаемое существо к виду Cricoidoscelosus aethus - простых ракообразных, которые часто встречаются при раскопках в формации Исянь.

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