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20.12.2019 14:15
Рубрика: В мире

Шведская журналистка рассказала, как обзавестись в России друзьями

Текст: Владимир Шилов
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен поделилась личным опытом, как "быстро и без проблем" подружится с русскими. Ее рецепт прост - надо больше путешествовать по России на поездах дальнего следования.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Лучшее в поездках по России - это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", - отметила Лаурен. Ее статья о прекрасной атмосфере, которая царит в российских поездах, опубликована в пятничном номере газеты.

По словам Лаурен, на Западе существуют определенные предубеждения, что "русские - грубые, вечно недовольные и никогда не улыбающиеся люди". Однако это всего лишь миф. "Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов", - констатировала она.

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