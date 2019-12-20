Шведская журналистка рассказала, как обзавестись в России друзьями

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен поделилась личным опытом, как "быстро и без проблем" подружится с русскими. Ее рецепт прост - надо больше путешествовать по России на поездах дальнего следования.

"Лучшее в поездках по России - это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", - отметила Лаурен. Ее статья о прекрасной атмосфере, которая царит в российских поездах, опубликована в пятничном номере газеты.

По словам Лаурен, на Западе существуют определенные предубеждения, что "русские - грубые, вечно недовольные и никогда не улыбающиеся люди". Однако это всего лишь миф. "Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов", - констатировала она.