Сирийские боевики потеряли 200 человек при неудачной атаке под Идлибом

В сирийской провинции Идлиб боевики террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" совершили две атаки на позиции правительственных войск, передает ТАСС заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова. Обе атаки, по его словам, были отражены. Нападавшие понесли существенные потери.

"После артиллерийской подготовки около 300 боевиков из состава группировок "Хуррас ад-Дин" и "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке бронетехники предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз - Телль-Хазна, - рассказал российский военный. - Незаконные вооруженные формирования вклинились в оборону подразделений ВС Сирийской Арабской Республики на глубину до 1,5 км, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации".

Позже было совершено нападение на позиции армии на участке Суккаят - Зарзур.

Обе попытки боевиков завершили провалом - они потеряли до 200 человек убитыми и ранеными. Потери армии САР - 17 человек убитыми и 42 ранеными.