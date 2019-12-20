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20.12.2019 11:00
Рубрика: Экономика

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Текст: Екатерина Ясакова
Будущие десять лет в мировой экономике ознаменуются эпохой "вертолетных денег". Иными словами, люди начнут получать деньги просто так. Это предсказал директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, пишет РБК.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Согласно предложению, человек может получить определенную сумму денег, не зависящую от дохода. По этой логике, бедным слоям населения достанется больше денег.

Фото: iStock
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Как отмечается, такой подход может исправить замедление роста мировой экономики. Бонзон уверен, что текущая денежно-кредитная политика себя исчерпала, нулевые и даже отрицательные ставки проблему не решают, а направление средств в финансовый сектор ("количественное смягчение") больше не работает. Соответственно, регуляторы могут справиться с этой ситуацией, если предоставят единоразовые выплаты людям, чтобы стимулировать потребительский рост. Бедные люди смогут тратить больше денег.

Как рассказал "РГ" Владимир Рожанковский, LIFA эксперт "Международного Финансового Центра", таким образом, действительно можно попытаться "убить двух зайцев" - простимулировать потребительский спрос, чтобы снизить риски глобальной рецессии, и разогнать до целевых уровней слишком низкую в нынешних условиях инфляцию - особенно, в Европе и Японии. По его словам, эксперименты с "количественным смягчением" не привели к показательным результатам, поэтому у крупнейших Центробанков нет особой мотивации продолжать эту практику. А вот выдача денег непосредственно людям может быть эффективным методом.

"Прогноз уважаемого мной швейцарского брокера Julius Baer имеет под собой немало оснований. Правда, очень сомнительно, что к этой новой парадигме могут присоединиться в России", - отметил Владимир Рожанковский.

Концепцию "вертолетных денег" предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году.

Экономика Макроэкономика

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