Сопровождение детей-сирот предлагают прописать в законодательстве

На федеральном уровне механизмы защиты прав детей-сирот закреплены в недостаточной степени, в Госдуме предлагают это исправить. С предложением на эту тему выступил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

Он предложил закрепить в законодательстве понятие "постинтернатное сопровождение" детей-сирот. Отсутствие определения приводит к разрозненности действий региональных органов исполнительной власти и организаций, которые отвечают за данную тему, считает он.

- Необходим закон, который мог бы регулировать различные аспекты вопросов сопровождения и социальной помощи детям-сиротам, - заявил парламентарий. А до принятия такого документа, по его мнению, необходимо внедрить программы психолого-педагогической направленности для подготовки сирот к самостоятельной жизни.

Он напомнил, что в настоящее время в Госдуме по распоряжению председателя Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая занимается разработкой конкретных предложений для обеспечения детей-сирот жильем.