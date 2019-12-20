Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ

15-16 января 2020 г. на XI Гайдаровского форума в РАНХиГС своим опытом с участниками поделятся главы мировых бизнес-школ: президент Университета Instituto de Empresa Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, президент Университета Ниццы София-Антиполис Эммануэль Трик и заместитель декана Школы бизнеса NEOMA Селин Давесн.

Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) - президент Университета Instituto de Empresa (Мадрид, Испания), член Международного консультационного совета РАНХиГС. В 1987-1990 г. был доцентом кафедры юриспруденции в Университете Комплутенсе (Complutense University of Madrid). С 1994 г. является профессором стратегического менеджмента в Instituto de Empresa (IE). С 2016 по 2017 г. Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо был Председателем Совета директоров Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB). Кроме того, он является членом советов Бизнес-школы Университета Рэньминь (Китай), бизнес-центра CENTRUM (Католический университет, Перу), Антай бизнес-школы (Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай), Университета Мазар (Франция) и Высшей школы бизнеса Фонда Жетулио Варгаса (Бразилия). Занимался научной деятельностью в Оксфордском университете (Великобритания).

Эммануэль Трик (Emmanuel Tric) - президент и профессор Университета Ниццы София-Антиполис (Nice Sophia Antipolis University). В конце 1990-ых был сотрудника лаборатории Geoazur Университета Ниццы София-Антиполис, где исследовал движение по разломам, оползни посредством двойственного подхода численного моделирования и геофизического изображения, влияние взаимодействий рабочей среды с конструкциями в процессе неустойчивости уклонов и нанесения ущерба геологическим материалам. В 2005-2009 гг. являлся главой отдела подготовки кадров по вопросам пространства среды Земли Университета Ниццы София-Антиполис. С 2007 по 2010 гг. руководил аспирантурой при Университете Ниццы София-Антиполис, после чего возглавлял лабораторию Geoazur.

Селин Давесн (Céline Davesne) - заместитель декана Школы бизнеса NEOMA (Франция). Последние десять лет она работала на руководящих и управленческих должностях в Школе бизнеса NEOMA в качестве младшего декана факультета и заведующей кафедрой языков, культур и общества, и была впервые принята на работу в качестве доцента. Кроме того, г-жа Давесн в значительной степени вовлечена в интернационализацию NEOMA и всегда интересовалась ролью и местом межкультурного управления, разнообразия и языков в организациях. На Гайдаровском форуме в прошлом году, РАНХиГС и Школа бизнеса NEOMA подписали соглашение о программах двух дипломов, в рамках которого студенты обеих стран могут проходить обучение по программе трехъязычного бакалавриата (4 года) и на выпускном получают два диплома - Президентской академии и Школы бизнеса NEOMA.