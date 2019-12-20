Стенограмма выступления Владимира Путина на неформальном саммите СНГ

Глава Российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, я очень рад вас видеть. Хочу вас всех поприветствовать еще раз, уже в таком "совсем широком" составе, в составе руководителей стран СНГ.

Мы с вами принимали решения, связанные с проведением мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией, посвященных Победе Советского Союза в этой войне.

Для всех нас, я хочу это подчеркнуть, и знаю, что все вы с этим согласны, для всех нас это особая дата, потому что наши предки, наши отцы, наши деды положили на алтарь нашего Отечества, нашего тогда общего Отечества очень много. Многие из них отдали свои жизни. Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем миром и с нашей страной.

Мы с вами неоднократно об этом говорили и в неформальной обстановке, и формально, приняли решение о совместной работе в преддверии 75-летия. Я хотел бы с вами поделиться некоторыми соображениями в этой связи.

Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", так написано. Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, ее правдивость, открытость и объективность. Хочу еще раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас.

Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" (напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии), как пишут дальше, "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". Пакт Молотова-Риббентропа "проложил дорогу к началу Второй…". Ну, может быть.

Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком.

В чем же все-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что, повторяю еще раз, все мы и есть бывший Советский Союз.

Первый вопрос возникает. Все время говорим о пакте Молотова-Риббентропа. Мы повторяем это за нашими европейскими коллегами. Вопрос: это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю с вашего разрешения.

Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского-Гитлера. Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении.

Затем - англо-германское морское соглашение от 1935 года. Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему, по сути, или сведено до минимума по результатам Первой мировой войны.

Затем совместная англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе Чемберлена. В ней заявлялось, что "подписанное Мюнхенское соглашение, а также англо-германское морское соглашение символизируют…" и так далее, и так далее. Создание правовой базы между двумя государствами продолжалось.

Это еще не все. Франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом.

Наконец, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы и тем же Риббентопом, о том, что Клайпедский край вновь воссоединяется с Германским рейхом.

И Договор о ненападении межу Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.

Таким образом, Договор между Советским Союзом и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе.

Продолжение следует.