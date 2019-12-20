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20.12.2019 03:32
Рубрика: В мире

Цена энергии

В следующие три года тарифы на свет и отопление в стране не изменятся
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 288(8046)
Сотрудникам городских служб постоянно приходится ремонтировать трубы, по которым в квартиры подается тепло. Фото: Темир Сыдыкбеков Сотрудникам городских служб постоянно приходится ремонтировать трубы, по которым в квартиры подается тепло. Фото: Темир Сыдыкбеков
Сотрудникам городских служб постоянно приходится ремонтировать трубы, по которым в квартиры подается тепло. Фото: Темир Сыдыкбеков
Стоимость электрической и тепловой энергии в республике с 2020 по 2022-й расти не будет. Об этом говорится в стратегии Среднесрочной тарифной политики (СТП) на следующие три года. Проект документа на днях представило Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса КР.

Таким образом в правительстве поставили точку в разговорах о предполагаемом грядущем увеличении цен на свет и тепло в стране. Эта тема активно обсуждалась в Киргизии в течение последних двух лет, так как действие прежней СТП закончилось еще в 2017 году.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Как отметили в госагентстве, главный принцип, на котором основывается новая политика, - социально ориентированные тарифы на свет и тепло для населения КР сохранятся. Помимо этого, останется так называемый гарантированный объем льготного потребления электроэнергии - 700 киловатт-часов в месяц, - превышение которого увеличивает стоимость киловатта для абонента почти в три раза.

Кстати говоря, в правительстве положительно оценивают эффект от введения в 2014 году указанного лимита потребления. По официальным данным, он позволил смягчить экономические потери энергосектора страны от применения социально ориентированных тарифов, благодаря чему суммарный дефицит денежных средств в отрасли снизился с 6,2 миллиарда до 400 миллионов сомов.
Теперь конкретно о тарифах. Не все киргизстанцы, как ни странно, знают, сколько сегодня стоит, к примеру, одна гигокалория тепловой энергии для бытовых абонентов. "РГ" напомнит об этом.

В следующие три года, как уже было сказано, стоимость электрической и тепловой энергии для населения не изменится. Поэтому тариф на тепло в домах и квартирах бишкекчан составит 1134,76 сома за гигокалорию.

Как отмечают в ОАО "Бишкектеплосеть", правила пользования тепловой энергией и типовой договор предусматривают оплату за отопление с ноября по март. Учет потребления производится по показаниям общедомового прибора. В случае его отсутствия используется специальная методика расчета.

Фото: ВПП ООН
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Если говорить языком цифр, то за отопление трехкомнатной квартиры 104-й серии придется отдавать государству около 2500 сомов в месяц.

Размер тарифа на горячую воду будет зависеть от наличия счетчика. Те владельцы жилья, у кого он есть, заплатят 64,38 сома за кубический метр, а те, у кого нет, - 309 сомов за одного проживающего в квартире человека.

Что касается электроэнергии, то один киловатт для населения будет стоить, как и сейчас, - 77 тыйынов. Но это в случае непревышения лимита в 700 киловатт в месяц. В противном случае - 2,16 сома.

Досье "РГ"

По данным правительства, тариф в размере 77 тыйынов за киловатт электроэнергии покрывает только 47 процентов затрат на его выработку, передачу и распределение. "В осенне-зимний период около 70 процентов бытовых абонентов республики потребляют электроэнергию в пределах установленной льготной нормы", - отмечают в Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса Киргизии.

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