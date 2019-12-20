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20.12.2019 11:59
Рубрика: Общество

Татьяна Голикова: В 2019 году построено 160 тысяч новых мест в школах

Текст: Ксения Колесникова
В 2019 году введено 160 тысяч новых мест в школах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на международном конкурсе детских инженерных команд "Кванториада".
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

"Сегодня мы подводим первые итоги национального проекта "Образование". Мы очень сложно входили в этот проект, потому что в нем 85 регионов страны, очень много новых институтов, которые дают возможность развивать наше образование, - рассказала Татьяна Голикова. - За 2019 год мы введем 160 тысяч новых мест в школах. А может, даже и больше - год еще не закончен".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Также Татьяна Голикова рассказала, что по итогам первого года реализации нацпроекта в 160 колледжах и техникумах появятся около 800 новых оснащенных мастерских и аудиторий. А еще - 15 мобильных кванториумов, 15 центров ДНК (Домов научных коллаборация) на базе ведущих ВУЗов, 26 детских технопарков Кванториум (теперь их 110 по всей стране), 16 региональных "маленьких" Сириусов, 21 "IT-кубов"...

"Я могу называть очень много цифр, но есть одна, которая особенно важна - мы открыли 2049 "Точек роста" в сельской местности, - подчеркнула Татьяна Голикова. - То есть сегодня можно сказать, что нацпроект "Образование" охватывает не толко города - он пошел в самые отдаленные населенные пункты. И это не просто цифры. Это качество образования, это новый взгляд на его содержание, это новые возможности, которые предоставляет нацпроект и детям и учителям и родителям".

Общество Образование Национальные проекты 2019-2024

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