Театр Сац в 2020 году ожидает масштабная реконструкция

Министр культуры Владимир Мединский и худрук Детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян обсудили предстоящую реконструкцию театра.

"Мы завершаем Год театра и запускаем целый ряд больших программ по реконструкции, строительству и капитальному ремонту детских театров по всей стране", - заметил министр и добавил, что в этом году удалось модернизировать три областных театра, которые уже открыли двери перед зрителями. Теперь масштабная реконструкция предстоит главному детскому музыкальному театру - Театру Сац. По словам Исаакяна, работы, согласно плану, продлятся 14 месяцев. Основные работы начнутся во второй половине 2020 года. Мединский уточнил: "Мы надеемся, что к концу 2021 года, не закрывая театра - что очень важно - мы увидим просто качественно новый объект XXI века".

Коллектив готов потерпеть неудобства, связанные с ремонтом, ведь после него театр предстанет в новом обличье: привлекут внимание не только отреставрированные фасад, залы и фойе, но и качественная сцена, и передовое звуковое оборудование. На данный момент театр оборудован техникой, установленной в 1979 году. "Благодаря поддержке Минкультуры России у нас уже приведен в порядок Малый зал", - заметил Исаакян.

Кроме того, Мединский также рассказал о планах включить гастроли Театра Сац в программу "Русские сезоны" на ближайшие полтора года.

Справка "РГ"

С 2012 года Минкультуры и Театр Сац совместно разрабатывают программу по обновлению здания и оборудования театра. За эти годы привели в порядок инфраструктуру театра, модернизировали инженерные сети, сделали капитальный ремонт малой сцены и других помещений.