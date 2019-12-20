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20.12.2019 15:21
Рубрика: Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва "Сапсана"

Текст: Иван Петров
Сегодня в Москве был вынесен приговор по делу о попытке террористической атаки на скоростной поезд "Сапсан" в июле 2017 года. 22 года колонии строгого режима получил уроженец Таджикистана Эмом Бурхонов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ "незаконное ношение оружия в организованной группе", ч. 1 статьи 205.4 УК РФ "организация террористического сообщества и участие в нем" и ч. 1 статьи 30 и ч.2 статьи 205 УК РФ "покушение на совершение взрыва в составе организованной группы". Приговор вынес Второй западный окружной военный суд.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Осужденный вину на суде признал.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Путин назвал число предотвращенных терактов

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что все они были сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". В террористическую группу все они объединились в 2017 году в Санкт-Петербурге. В период с мая по июль разработали план теракта, решив взорвать скоростной поезд "Сапсан", курсирующий между двумя столицами.

Напомним, 13 июля 2017 года поезд Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на пути его следования. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб РЖД следствие оценило в сумму более 55 миллионов рублей - иск компании о возмещении убытков суд рассмотрит в рамках гражданского процесса.

Происшествия Правосудие Суд Лица террора

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