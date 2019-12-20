Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва "Сапсана"

Осужденный вину на суде признал.
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что все они были сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". В террористическую группу все они объединились в 2017 году в Санкт-Петербурге. В период с мая по июль разработали план теракта, решив взорвать скоростной поезд "Сапсан", курсирующий между двумя столицами.
Напомним, 13 июля 2017 года поезд Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на пути его следования. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб РЖД следствие оценило в сумму более 55 миллионов рублей - иск компании о возмещении убытков суд рассмотрит в рамках гражданского процесса.