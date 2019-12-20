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20.12.2019 11:48
Рубрика: Общество

Ученые нашли ответ на одну из загадок гигантских панд

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AFP/GUILLAUME SOUVANT Фото: AFP/GUILLAUME SOUVANT
Фото: AFP/GUILLAUME SOUVANT

Вес новорожденных гигантских панд (Ailuropoda melanoleuca) всего 100 граммов - в 900 раз меньше, чем у их матерей. В сравнении с млекопитающими и особенно с другими медведями это рекордно низкий вес. Американские биологи провели скелетный анализ, чтобы понять загадку природы и объяснить причину столь низкого веса новорожденных панд. Результаты исследования опубликованы в Journal of Anatomy.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Гигантские панды при рождении почти голые, слепые и необычайно маленькие. В то время как у большинства млекопитающих, включая людей, новорожденные весят примерно в 26 раз меньше, чем взрослые, у панд соотношение массы детеныша к массе матери составляет 1:900. У других медведей, например, белых, потомство тоже маленькое: у них соотношение составляет 1:400. Но почему? Есть несколько гипотез. Одна из них, наиболее распространенная, объясняет этот феномен тем, что если беременность медведицы совпадает с зимней спячкой, то в этот период самки ничего не едят и их энергетические запасы и внутренние резервы ограничены.

Однако не все медведи впадают в спячку, в том числе и гигантские панды.

Ученые предположили, что низкая масса тела новорожденных медведей - особенность этого семейства. Скорее всего, предполагают авторы исследования Кэтлин Смит и Пейшу Ли, причина низкого веса детенышей медведей при рождении другая: "Экстремально большое соотношение массы новорожденного к массе матери может быть связано с увеличением размера тела медведей в ходе эволюции". Они считают, что по мере того, как взрослые медведи становились все больше и тяжелее, эмбриональное развитие потомства оставалось на прежнем уровне. Вот почему новорожденные медвежата так малы.

Однако детеныши гигантских панд - исключение: они чрезвычайно крохотны. Почему? В чем причина?

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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С помощью микро-КТ исследователи изучили скелеты (развитие костей, зубов и черепа) мертворожденных малышей панды, сохранившихся в Национальном зоопарке Смитсоновского института (США). Их изучили и сравнили со скелетами других новорожденных медведей: гризли, губачей, белых медведей, красной панды, а также гиеновидной собаки, песца и двух домашних собак.

Сканирование показало: вопреки предыдущим предположениям, новорожденные большинства видов медведей не являются недоношенными. "Мы обнаружили, что большинство новорожденных медведей очень похожи на других млекопитающих с точки зрения развития их скелетов", - сообщают Смит и Ли, пишет Wissen Schaft. Это значит, что медвежата развиваются так же, как и новорожденные других млекопитающих: рождаются доношенными и в срок.

А вот с детенышами панды дело обстоит иначе. Как показала микро-КТ, у них обнаруживаются признаки недоношенности. "У панд зрелость скелета при рождении - как у щенка на 42-45 день беременности собаки, - сообщают авторы статьи, - когда срок беременности истек только на 70 процентов. У людей это соответствует развитию плода на 28 неделе беременности".

Таким образом, детеныши панды рождаются недоношенными. Но почему? Как гипотеза: причина - поздняя имплантация оплодотворенной яйцеклетки в плаценту матери-панды. Несколько месяцев она находится в утробе матери, не развиваясь. Такая задержка развития эмбриона встречается у всех медведей, но особенно у панд, объясняют исследователи. Однако почему именно у панд и какой биологической цели это служит, до сих пор неясно.

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